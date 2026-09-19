Thửa đất một đằng, sổ đỏ một nẻo: Dân mòn mỏi chờ giải quyết

Vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, làm phát sinh bất đồng giữa các hộ dân và nguy cơ tranh chấp.

Vợ chồng bà Mạc Châu Thoa (thôn Tiên Thuận, xã Bình Khê) đang quản lý, sử dụng một thửa đất mặt tiền QL 19 thuộc xóm 1, thôn Thượng Giang, xã Bình Khê. Năm 2009, cha mẹ bà Thoa được UBND huyện Tây Sơn (cũ) cấp sổ đỏ cho mảnh đất này. Trên sổ đỏ thể hiện đây là thửa đất số 42, tờ bản đồ số 04, diện tích 200 m². Năm 2024, cha mẹ bà Thoa làm thủ tục tặng cho vợ chồng bà để xây dựng nhà ở.

Vợ chồng bà Mạc Châu Thoa quản lý, sử dụng thửa đất trống tại xóm 1, thôn Thượng Giang, xã Bình Khê nhưng được cấp sổ đỏ mảnh đất có căn nhà cấp 4 bên cạnh. Ảnh: N.C

Tuy nhiên, khi Văn phòng Đăng ký đất đai đo đạc để xác định mốc giới thì phát hiện diện tích mảnh đất bà Thoa được tặng và đang sử dụng bị thiếu so với giấy tờ, đồng thời có dấu hiệu chồng lấn với 2 thửa đất liền kề của các hộ dân khác đã được cấp sổ và xây dựng nhà (thửa số 41, 43, cùng tờ bản đồ số 04). Vợ chồng bà Thoa sau đó phản ánh sự việc đến UBND xã Tây Giang (nay là xã Bình Khê).

Tháng 10-2024, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện có đến 4 trường hợp sử dụng đất không đúng với sổ đỏ được cấp. Trong đó, vợ chồng bà Thoa đang sử dụng thửa đất số 41 nhưng được cấp sổ đỏ đối với thửa đất số 42 nằm liền kề phía Đông. Còn thửa đất số 41 được cấp sổ cho nhà hàng xóm đang sinh sống trên thửa đất số 40 nằm liền kề phía Tây.

“Thửa đất số 42 đã có căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tho, trong khi thửa đất số 41 mà gia đình tôi quản lý, sử dụng bấy lâu nay vẫn còn là mảnh đất trống. 2 thửa đất khác biệt về hiện trạng nhưng không hiểu sao khi cấp sổ đỏ lại xảy ra nhầm lẫn, sai sót” - bà Thoa nói.

Để giải quyết bất cập nói trên, ngành chức năng địa phương đã làm việc với các hộ dân, đồng thời kiểm tra, rà soát hồ sơ đất đai liên quan. Đầu năm 2025, UBND xã Tây Giang và ngành chức năng huyện Tây Sơn thống nhất hướng giải quyết là đề xuất UBND huyện Tây Sơn cấp đổi sổ đỏ cho các hộ dân.

Trong đó, địa phương sẽ thu hồi sổ đỏ của vợ chồng bà Thoa đối với thửa đất số 42, đồng thời cấp lại mảnh đất khác với diện tích 200 m² đất ở tại thửa đất số 45 cạnh đó, bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng.

Tháng 5-2025, UBND huyện Tây Sơn tổ chức cuộc họp để giải quyết vụ việc của vợ chồng bà Thoa. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện giao UBND xã Tây Giang triển khai đo đạc, xác định ranh giới và thực hiện các thủ tục để cấp đổi sổ đỏ cho bà Thoa và các hộ dân liên quan. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Khu vực xảy ra tình trạng sổ đỏ cấp cho người dân không đúng hiện trạng ở xóm 1, thôn Thượng Giang, xã Bình Khê. Ảnh: N.C

“Theo các nội dung đã thống nhất, mảnh đất dự kiến giao cho vợ chồng tôi là đất ruộng, trũng thấp, chi phí nâng nền rất lớn. Vợ chồng tôi chưa có nhà ở, gia đình 3 người đang ở chung với cha mẹ nên chấp nhận thiệt thòi để sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, thuận lợi cho con đi học. Thế nhưng gia đình mỏi mòn chờ 2 năm vẫn chưa được giải quyết” - bà Thoa bức xúc.

Do đã nhiều lần có đơn kiến nghị nhưng không được xã phản hồi, thời gian qua, vợ chồng bà Thoa nhiều lần phản ánh sự việc đến các cơ quan cấp tỉnh. Trong khi đó, các hộ dân bên cạnh cũng mong muốn địa phương giải quyết dứt điểm vụ việc để tránh nguy cơ tranh chấp, phiền toái không đáng có, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Bà Đặng Thị Ngọc (người sử dụng đất liền kề đất của bà Thoa) cho hay: “Tôi sử dụng thửa đất số 40 nhưng sổ đỏ lại ghi thửa số 41. Vì vấn đề này mà giữa các hộ dân xảy ra bất đồng. Cơ quan chức năng để xảy ra sai sót khi cấp sổ đỏ thì cần phải điều chỉnh, khắc phục cho người dân để phù hợp diện tích, hiện trạng đang sử dụng”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khê - cho biết: Vụ việc trong quá trình giải quyết đã bị gián đoạn do sáp nhập đơn vị hành chính. UBND xã đã giao Phòng Kinh tế xã mời hộ bà Thoa và các hộ liên quan làm việc để thống nhất ý kiến. Địa phương cam kết khẩn trương giải quyết vụ việc nhằm khắc phục bất cập, bảo đảm quyền lợi người dân.