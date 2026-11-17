Rạng sáng 17/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Đức giành chiến thắng 5-0 trước Hà Lan trên sân Olympic ở Berlin, thuộc lượt trận cuối bảng A2 UEFA Nations League 2026-2027. Kết quả giúp đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp vươn lên dẫn đầu bảng, đồng thời khiến Hà Lan trải qua thất bại nặng nề nhất trong lịch sử tham dự các trận đấu chính thức.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thi đấu quốc tế vào năm 1905, đội tuyển Hà Lan để thua với cách biệt 5 bàn trong một trận đấu chính thức. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của đội bóng dưới thời HLV Xavi Hernandez.

Trước cuộc đối đầu, Đức đứng thứ ba bảng A2 và buộc phải giành chiến thắng để chắc chắn có vé vào tứ kết, đồng thời tránh nguy cơ phải tham dự vòng play-off trụ hạng. Trong khi đó, Hà Lan dẫn đầu bảng và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí số một.

Đức giành chiến thắng 5-0 trước Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A2 UEFA Nations League 2026-2027. (Ảnh: AP)

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đức mở tỷ số ở phút 41 nhờ pha lập công của Derry Scherhant.

Bước sang hiệp hai, các học trò của Klopp tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm 4 bàn thắng trong vòng 17 phút. Florian Wirtz lập cú đúp ở phút 60 và 71, xen giữa là pha lập công của Nico Schlotterbeck ở phút 65.

Đến phút 77, Brajan Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0. Cầu thủ này cũng đóng góp hai pha kiến tạo, trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của đội tuyển Đức.

Chiến thắng giúp Đức vượt qua Hà Lan để chiếm ngôi đầu bảng A2 nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của Đức trước Hà Lan trong lịch sử các cuộc đối đầu chính thức giữa hai đội.

Trước đó, chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Đức trước Hà Lan trên mọi đấu trường là tỷ số 7-0 trong trận giao hữu năm 1959.

Đối với HLV Jurgen Klopp, đây là chiến thắng ấn tượng nhất kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển Đức. Nhà cầm quân người Đức mới trải qua 6 trận trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Trái ngược với niềm vui của đội chủ nhà, Hà Lan trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất lịch sử. Trước chuyến làm khách tại Berlin, đội bóng của Xavi Hernandez duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, Hà Lan vừa đánh bại Hy Lạp 7-0 ở lượt trận trước.

Sau trận đấu, HLV Xavi thừa nhận ông bị sốc trước màn trình diễn của các học trò. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng tinh thần thi đấu là một trong những nguyên nhân khiến Hà Lan sụp đổ.

“Tôi rất thất vọng, bởi cho đến hôm nay, tôi rất tự hào về các cầu thủ. Nhưng những gì xảy ra thật khó tin và xấu hổ. Đây là cú sốc đối với tôi trên cương vị HLV”, Xavi chia sẻ với đài NOS.

Dù phải nhận thất bại lịch sử, Hà Lan vẫn giành quyền vào tứ kết Nations League nhờ đứng thứ hai bảng A2. Cả Đức, Hà Lan và Hy Lạp đều kết thúc vòng bảng với 11 điểm, nhưng Hy Lạp xếp thứ ba do kém về hiệu số bàn thắng bại.