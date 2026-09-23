Thua đậm Nhật Bản, U23 Thái Lan vẫn có vé vào tứ kết ASIAD 20

Tối 23/9, đã diễn ra màn so tài giữa U23 Nhật Bản và Thái Lan tại bảng A môn bóng đá nam ASIAD 20.

Do cả hai đều đã chắc chắn có vé vào tứ kết nên trận đấu này chủ yếu mang ý nghĩa xác định ngôi nhất bảng.

U23 Thái Lan (áo đỏ) có trận đấu khó khăn trước Nhật Bản. (Ảnh: Changsuek).

Nhưng với tư cách là đội chủ nhà và cần chiến thắng để tạo sự tự tin cho vòng knock-out, U23 Nhật Bản không ngần ngại tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 9, Sena Ishibashi tăng tốc bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt thuận lợi vào trong để Yotaro Nakajima bật lên đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan.

Chỉ một phút sau, khung thành của thủ môn Boonloet Chommaphat tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động. Soichiro Mori đi bóng rồi trả ngược về tuyến hai để Hisatsugu Ishii dứt điểm một chạm, đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đối phương.

Liên tục bị ép sân, các cầu thủ U23 Thái Lan gần như không thể lên bóng trước khả năng pressing của đội chủ nhà. Thậm chí, họ còn ngày càng có xu hướng lùi thấp hơn trước các đợt tấn công của Nhật Bản.

Bên kia sân, dù liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, nhưng điều đó không làm các cầu thủ U23 Nhật Bản mất tinh thần. Ngược lại, họ còn tấn công mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian cuối hiệp một.

Những nỗ lực ép sân của đội bóng xứ mặt trời mọc cuối cùng cũng mang lại thành quả. Phút 30, Yotaro Nakajima xuất hiện đúng lúc trong khu vực cấm địa và dứt điểm một chạm vào khung thành bỏ trống, đưa U23 Nhật Bản vượt lên dẫn trước.

Có bàn thắng, Nhật Bản càng chơi tự tin và tiếp tục tạo sức ép lớn về phía cầu môn của U23 Thái Lan. Phút 43, Shusuke Furuya bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đối phương.

Bước sang hiệp hai, U23 Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép lớn và nhanh chóng có bàn thắng gia tăng cách biệt.

U23 Thái Lan và Nhật Bản cùng vào tứ kết ASIAD 20. (Ảnh: Changsuek).

Phút 47, Keita Kosugi nhận bóng từ tuyến hai rồi tung cú sút quyết đoán. Bóng đi căng và hiểm, khiến thủ môn Boonloet Chommaphat không thể cản phá, qua đó giúp U23 Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-0.

Một phút sau, đội chủ nhà có bàn thắng thứ ba vào lưới U23 Thái Lan. Lần này, người điền tên lên bảng điện tử là Hisatsugu Ishii.

Nhận liên tiếp hai bàn thua trong ít phút khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Thái Lan gần như vỡ vụn. Thay vì tổ chức tấn công đáp trả, họ chọn cách chơi với đội hình thấp để tránh phải nhận thêm bàn thua.

Ở chiều ngược lại, dù đã tạo ra cách biệt khá lớn trước đội bóng Đông Nam Á, nhưng các cầu thủ U23 Nhật Bản vẫn không có ý định dừng lại.

Phút 61, hàng thủ Thái Lan có pha xử lý thiếu an toàn và để khung thành bỏ trống, nhưng các cầu thủ U23 Nhật Bản lại không tận dụng thành công cơ hội để ghi thêm bàn.

Những phút cuối trận, tốc độ trận đấu bắt đầu giảm và các cơ hội cũng không còn xuất hiện quá thường xuyên. Do đó, màn so tài khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về U23 Nhật Bản.

Đội hình xuất phát: U23 Nhật Bản: Alexandre Pisano, Keita Kosugi, Kaito Tsuchiya, Rion Ichihara, Kenshin Yasuda, Hisatsugu Ishii, Soichiro Mori, Yotaro Nakajima, Sena Ishibashi, Yutaka Michiwaki, Shusuke Furuya. U23 Thái Lan: Boonloet Chommaphat, Tamma Chanon, Oussama Thiangkham, Siraphop Wandee, Auttapon Sangtong, Nathan James, Mamah Jehhanafee, Krittapak Seangsawat, Worawut Noisri, Padipanchai Phothep, Paripan Wongsa.