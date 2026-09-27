Thua đậm New Zealand 0-3, Trung Quốc nhận thất bại bẽ bàng ngay trên sân nhà

📊 Xem thống kê chi tiết trận Trung Quốc 0-3 New Zealand: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Trung Quốc0 - 3New ZealandKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Trung Quốc tiếp đón New Zealand.

4'T. Bindon mở tỷ số sớm cho New Zealand

Ngay ở phút thứ 4, T. Bindon đã nhanh chóng đưa New Zealand vươn lên dẫn trước sau đường kiến tạo của C. McCowatt. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội khách tạo lợi thế dẫn 0-1 ngay từ những phút đầu trận.

28'New Zealand kiểm soát bóng vượt trội

Sau gần nửa giờ thi đấu, New Zealand vẫn nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 40% - 60% và đang tạm dẫn 0-1. Trung Quốc nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (5 - 4), song các vị khách mới là đội tạo ra nhiều pha bắn phá trúng đích hơn (1 - 2).

29'B. Waine nhân đôi cách biệt cho New Zealand

Phút 29, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ E. Just, B. Waine dứt điểm thành bàn nâng tỷ số lên 0-2 cho New Zealand. Đội khách tiếp tục tận dụng triệt để sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng để nới rộng khoảng cách trước Trung Quốc.

33'E. Just nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Just bên phía New Zealand sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn trước với tỷ số 0-2, đội khách vẫn cần giữ sự tập trung và tránh những pha can thiệp quá mức cần thiết.

40'New Zealand làm chủ thế trận

Tiến gần về cuối hiệp một, New Zealand vẫn kiểm soát tốt thế trận nhờ tỷ lệ cầm bóng 59% so với 41% của Trung Quốc. Dù số lần dứt điểm hai đội ngang bằng ở mức 5 - 5, New Zealand tỏ ra sắc bén và hiệu quả vượt trội khi có 1 - 3 cú sút trúng đích để duy trì lợi thế dẫn bàn.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Trung Quốc thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', tuyển Trung Quốc quyết định làm mới hàng công khi rút Chen Pu ra nghỉ và đưa Tao Qianglong vào sân. Đang bị dẫn trước 0-2 trên sân Longxing Football Stadium, đội chủ nhà rất cần những phương án mới nhằm cải thiện khâu tấn công.

46'Trung Quốc điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Trung Quốc quyết định thay đổi nhân sự khi Huang Shenghao được tung vào sân thế chỗ A. Zhang. Động thái này nhằm làm mới lối chơi trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị New Zealand dẫn trước 0-2 và cần cải thiện sức tấn công.

46'Trung Quốc điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Trung Quốc quyết định thay đổi nhân sự khi Abdusalam Bunyamin được tung vào sân thế chỗ Huang Jiahui. Đang bị New Zealand dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần những làn gió mới để cải thiện thế trận và tìm kiếm bàn gỡ.

46'New Zealand điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, New Zealand quyết định thay người khi G. Stanger được tung vào sân để trám vị trí của B. Tuiloma. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Longxing Football Stadium, đội khách dường như muốn làm mới đội hình để duy trì quyền kiểm soát thế trận.

49'New Zealand điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 49, New Zealand quyết định làm mới đội hình khi rút C. McCowatt rời sân để nhường chỗ cho A. Rufer. Nắm lợi thế dẫn 0-2 từ hiệp một, sự thay đổi này có thể giúp đội bóng gia cố tuyến giữa và duy trì thế trận an toàn.

53'New Zealand duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 53, New Zealand tiếp tục nắm thế chủ động với 55% thời lượng kiểm soát bóng và tỏ ra đặc biệt sắc bén khi có 4 pha dứt điểm trúng đích (so với 2 của đối thủ). Dù nỗ lực đẩy cao đội hình và nhỉnh hơn về tổng số lần bắn phá (7-6), Trung Quốc vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

62'Trung Quốc thay người tìm kiếm đột biến

Phút 62, Trung Quốc quyết định làm mới đội hình khi Cheng Jin được tung vào sân thế chỗ Wang Shangyuan. Đang bị dẫn trước 0-2 và kiểm soát bóng lép vế hơn, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện thế trận tấn công.

62'Trung Quốc điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 62, ĐT Trung Quốc thực hiện quyền thay đổi cầu thủ khi Han Pengfei được tung vào sân thế chỗ Wei Zhen. Trong bối cảnh đang bị New Zealand dẫn trước 0-2 ngay trên sân Longxing Football Stadium, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để vừa siết lại khâu phòng ngự vừa tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

62'Trung Quốc điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 62, đội tuyển Trung Quốc quyết định làm mới đội hình khi Yang Ming-Yang được tung vào sân để thế chỗ cho Xie Wenneng. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay tại Longxing Football Stadium, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện thế trận tấn công.

65'New Zealand tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 65, New Zealand thực hiện sự thay đổi người khi D. Wilkins được tung vào sân để thế chỗ B. Old. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận kiểm soát an toàn trong khoảng thời gian còn lại.

65'New Zealand thay đổi nhân sự trên sân

Phút 65, New Zealand thực hiện sự thay đổi người khi S. Sutton được tung vào sân thế chỗ J. Randall. Đội khách đang dẫn trước 2-0 và việc làm mới đội hình có thể nhằm duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

65'New Zealand duy trì quyền chủ động

Bước sang phút 65, New Zealand vẫn kiểm soát cục diện trên sân với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% cùng lợi thế dẫn 0-2. Đội bóng xứ chuột túi tổ chức thế trận chặt chẽ và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm trúng đích (2 - 4), khiến nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ của Trung Quốc gặp rất nhiều bế tắc.

67'Trung Quốc điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 67, đội tuyển Trung Quốc thực hiện sự thay đổi người khi Wang Gengrui được tung vào sân thế chỗ Liu Yang. Đang bị New Zealand dẫn trước 0-2 ngay tại Longxing Football Stadium, đội chủ nhà rất cần luồng sinh khí mới để hy vọng đảo ngược tình thế.

69'New Zealand tăng cường nhân sự trên hàng công

Phút 69, New Zealand có sự điều chỉnh nhân sự khi M. Dyer được tung vào sân thay thế cho B. Waine. Đội khách đang kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn trước 2-0 và tiếp tục làm mới đội hình nhằm duy trì sức ép.

77'New Zealand duy trì quyền kiểm soát

Bước sang phút 77, New Zealand vẫn nắm quyền chủ động với 57% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì cách biệt an toàn 0-2. Đội bóng xứ Kiwi lấn lướt ở mặt trận tấn công khi tung ra 10 pha dứt điểm so với 7 của Trung Quốc, khiến nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số của đại diện châu Á vẫn chưa thể đem lại hiệu quả.

79'New Zealand điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 79, New Zealand thực hiện sự thay đổi người khi D. Ingham được tung vào sân để thế chỗ cho C. Elliot. Đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự vững chắc bên phần sân nhà trong những phút cuối trận.

79'New Zealand điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 79, New Zealand thực hiện sự thay đổi người khi S. Ukich được tung vào sân để thế chỗ cho L. Rogerson. Đội khách tiếp tục làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn trong những phút cuối trên sân Longxing Football Stadium.

79'New Zealand tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 79, New Zealand thực hiện sự thay đổi người khi O. Parker-Price được tung vào sân để thế chỗ E. Just. Đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự vững chắc và bảo toàn lợi thế dẫn trước trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

80'Trung Quốc điều chỉnh nhân sự ở phút 80

Phút 80, đội tuyển Trung Quốc thực hiện sự thay đổi người khi Gao Tianyi được tung vào sân để thế chỗ cho Wei Shihao. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi ở quãng thời gian cuối trận đấu trên sân Longxing Football Stadium.

80'Trung Quốc tung Dai Wai-Tsun vào sân

Phút 80, đội tuyển Trung Quốc thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Dai Wai-Tsun được tung vào sân thế chỗ Wang Ziming. Trong bối cảnh đang bị New Zealand dẫn trước 0-2, đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

82'O. Parker-Price nâng tỷ số lên 0-3 cho New Zealand

Phút 82, O. Parker-Price ghi bàn nới rộng cách biệt lên 0-3 cho New Zealand ngay trên sân Longxing Football Stadium. Bàn thắng muộn này gần như dập tắt mọi hy vọng của Trung Quốc khi đội khách thể hiện sự vượt trội rõ rệt về thế trận.

89'New Zealand áp đảo tới những phút cuối

Bước sang phút 89, New Zealand vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 60% so với 40% của đối thủ. Sự vượt trội của đội khách được thể hiện rõ qua 13 pha dứt điểm (6 trúng đích), vượt trội so với con số 8 lần hãm thành khiêm tốn của Trung Quốc khi cách biệt 0-3 đã an bài.

KTKết thúc: Trung Quốc 0-3 New Zealand

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 20:30 27/09/2026

Vào lúc 18h35 ngày 27/09/2026, đội tuyển Trung Quốc sẽ có cuộc tiếp đón New Zealand trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện hai đội rà soát nhân sự, kiểm nghiệm các mảng miếng chiến thuật và đánh giá khả năng vận hành lối chơi của toàn đội.

Sự tương phản về chuỗi trận gần đây

Bước vào trận đấu này, đội tuyển Trung Quốc sở hữu điểm tựa tâm lý tương đối ổn định từ những kết quả thi đấu vừa qua. Trong 4 trận gần nhất được ghi nhận, đại diện bóng đá xứ tỷ dân duy trì chuỗi trận bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa (theo trình tự gần nhất là hòa, thắng, hòa, thắng). Khả năng duy trì sự chắc chắn giúp Trung Quốc tránh được những kết quả bất lợi ở chuỗi trận vừa qua.

Trái ngược với sự ổn định đó, New Zealand lại đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt kết quả. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này chưa biết đến mùi chiến thắng khi phải nhận 2 thất bại và 1 trận hòa (gần nhất là thua, thua, hòa). Việc để thua 2 trong 3 trận đã qua cho thấy đại diện châu Đại Dương còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong khâu tổ chức thế trận và chuyển trạng thái.

Tương quan từ các lần so tài gần nhất

Dù có phong độ thi đấu gần đây nhỉnh hơn, Trung Quốc vẫn phải hết sức thận trọng khi nhìn vào kết quả đối đầu. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển, Trung Quốc chưa giành được chiến thắng nào khi có 1 trận hòa và 1 trận thua. Ở chiều ngược lại, New Zealand là bên chiếm ưu thế với 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Kết quả đối đầu gần đây cho thấy lối đá của New Zealand từng gây ra không ít khó khăn cho hệ thống thi đấu của Trung Quốc. Sự va chạm giữa phong cách chơi kỷ luật, giàu thể lực của New Zealand và lối chơi phối hợp của Trung Quốc hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ.

Kỳ vọng chiến thuật và xu hướng trận đấu

Với tính chất của một trận giao hữu quốc tế, mục tiêu then chốt của cả hai ban huấn luyện là tìm kiếm sự gắn kết trong lối chơi thay vì đặt nặng áp lực thành tích. Đội tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hướng tới việc kiểm soát nhịp độ, tận dụng lợi thế sân nhà để phát triển bóng từ tuyến dưới và tìm kiếm các khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương.

Về phía New Zealand, chuỗi 3 trận không thắng gần đây là động lực để họ siết lại cự ly đội hình, ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà trước khi nghĩ tới các đợt phản công nhanh. Với sự chênh lệch về phong độ thời gian qua cùng ưu thế đối đầu thuộc về đội khách ở 2 lần gặp nhau gần nhất, trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co khi cả hai bên đều nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)