Thua đậm Nashville SC 1-4 tại sân nhà, Austin chôn chân ở nhóm cuối MLS

📊 Xem thống kê chi tiết trận Austin 1-4 Nashville SC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Austin1 - 4Nashville SCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Austin tiếp đón Nashville SC.

12'Austin chủ động cầm bóng thăm dò

Sau hơn 10 phút đầu trận, Austin là đội chủ động kiểm soát tuyến giữa với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Dù vậy, nhịp độ trận đấu vẫn chưa được đẩy lên quá cao khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 cú dứt điểm, trong đó cơ hội trúng đích duy nhất thuộc về đội chủ nhà.

24'Nashville SC áp đảo thế trận

Nửa đầu hiệp một trôi qua với sự chủ động thuộc về đội khách khi Nashville SC kiểm soát bóng tới 61% và tung ra 4 pha dứt điểm so với chỉ 1 lần của Austin. Dù vậy, cả hai bên mới chỉ có 1 lần đưa bóng trúng đích, khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 0-0.

30'Reed Baker-Whiting mở tỷ số cho Nashville SC

Phút 30, Reed Baker-Whiting dứt điểm chuẩn xác đưa Nashville SC vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Austin. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội khách khi họ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép từ đầu trận.

37'Guilherme Biro nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Guilherme Biro sau những tình huống phạm lỗi liên tiếp. Trong thế trận bị dẫn 0-1 và lép vế hoàn toàn trước Nashville SC, các cầu thủ Austin đang bộc lộ rõ sự nóng vội.

38'Nashville SC áp đảo toàn diện

Tiến về những phút cuối hiệp một, Nashville SC hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 68% so với 32% của Austin. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra cách biệt dứt điểm áp đảo 1-10 (trúng đích 1-2), qua đó duy trì thế ép sân nghẹt thở để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1.

45'Austin điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Austin thực hiện quyền thay người khi Brendan Hines-Ike được tung vào sân thế chỗ Jon Bell. Trong bối cảnh đang bị Nashville SC dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng áo sọc đen xanh buộc phải có những toan tính nhằm cải thiện thế trận.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Nashville SC áp đảo thế trận

Bước sang phút 50, Nashville SC vẫn đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 64% so với 36% của đội chủ nhà. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tung ra tới 11 pha dứt điểm (Austin chỉ có 5), duy trì sức ép lớn nhằm bảo toàn và gia tăng cách biệt dẫn trước 0-1.

60'Austin điều chỉnh hàng công ở phút 60

Phút 60, Austin thực hiện sự thay đổi nhân sự trên mặt trận tấn công khi Christian Ramirez được tung vào sân thay thế cho Myrto Uzuni. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để thay đổi cục diện trận đấu.

61'Austin làm mới tuyến giữa khi bị dẫn bàn

Phút 61, Austin quyết định đưa Besard Sabovic vào sân để thay thế cho Jorge Alastuey. Đội chủ nhà đang phải bám đuổi với tỷ số 0-1 trước Nashville SC và rất cần làn gió mới để cải thiện thế trận tấn công.

64'Nashville SC áp đảo và duy trì sức ép

Bước sang phút 64, Nashville SC tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo 38% - 62% trước Austin. Đội khách liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 6 - 14, khiến Austin phải gồng mình chống đỡ nhằm bảo toàn khoảng cách tối thiểu 0-1.

67'Elias Saad nhân đôi cách biệt cho Nashville SC

Phút 67, Elias Saad tỏa sáng nâng tỷ số lên 0-2 cho Nashville SC. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách tạo ra khoảng cách an toàn ngay trên sân Q2 Stadium.

69'Nashville SC điều chỉnh nhân sự sau bàn thắng thứ hai

Phút 69, Nashville SC quyết định đưa Shakur Mohammed vào sân để thay thế cho Elias Saad. Ngay sau khi nâng tỷ số lên 0-2, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận áp đảo trước Austin.

69'Austin thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 69, Austin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Przemyslaw Płacheta được tung vào sân thế chỗ Mikkel Desler. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà Q2 Stadium, đội bóng áo xanh đen buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo nên đột biến trên mặt trận tấn công.

76'Nashville SC thay người củng cố tuyến giữa

Phút 76, Nashville SC quyết định rút Patrick Yazbek ra nghỉ để nhường chỗ cho Edvard Sandvik Tagseth. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 và sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

76'Nashville SC tăng cường nhân sự bên cánh trái

Phút 76, Nashville SC thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Daniel Lovitz được tung vào sân thay cho Andy Najar. Đội khách đang dẫn trước 1-2 và sự thay đổi này có thể nhằm gia cố khả năng phòng ngự bên hành lang cánh để bảo toàn lợi thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

76'Brandon Vazquez nhen nhóm hy vọng cho Austin

Phút 76, đón đường chuyền từ Facundo Daniel Torres Perez, Brandon Vazquez dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Austin. Pha lập công quý giá giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng giành điểm trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77'Nashville SC áp đảo thế trận

Bước sang phút 77, Nashville SC tiếp tục duy trì thế chủ động và tạo ra sức ép vượt trội khi cầm bóng tới 39% - 61%. Đội khách đang hoàn toàn lấn lướt ở khâu hãm thành với tổng cộng dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 4 - 8), buộc hàng thủ Austin phải căng mình chống đỡ để giữ hy vọng bám đuổi.

78'Thẻ vàng cho Shakur Mohammed

Phút 78, Shakur Mohammed bên phía Nashville SC phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nhằm giảm bớt áp lực từ phía đối thủ. Trận đấu đang diễn ra rất nóng bỏng trên sân Q2 Stadium khi Austin vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

83'Brian Schwake nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 83, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Brian Schwake của Nashville SC do lỗi câu giờ. Đội khách đang nỗ lực giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 trong những phút cuối đầy căng thẳng trên sân Q2 Stadium.

88'Shakur Mohammed nới rộng cách biệt lên 1-3

Phút 88, Shakur Mohammed lập công giúp Nashville SC nâng tỷ số lên 1-3 ngay trên sân Q2 Stadium. Pha làm bàn ở những phút cuối trận gần như dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Austin.

89'Nashville SC tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 89, Nashville SC tiến hành thay đổi nhân sự khi josh bauer được tung vào sân để trám vị trí của Cristian Espinoza. Đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm củng cố thế trận sau khi đã tạo được cách biệt an toàn.

90'Nashville SC tăng cường tuyến giữa ở phút 90

Phút 90, Nashville SC có sự điều chỉnh nhân sự khi Bryan Acosta được tung vào sân thế chỗ matthew corcoran. Đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-3 trong những phút thi đấu cuối cùng.

90+1'Hany Mukhtar nâng tỷ số lên 1-4

Phút 90+1', Hany Mukhtar đón đường kiến tạo của Shakur Mohammed và dứt điểm chuẩn xác, đào sâu cách biệt lên 1-4 cho Nashville SC. Bàn thắng ở thời gian bù giờ gần như đã dập tắt mọi hy vọng có điểm của Austin ngay trên sân nhà.

90'Nashville SC áp đảo tới những phút cuối

Bước sang phút 90, Nashville SC vẫn duy trì thế trận vượt trội khi kiểm soát bóng 58% và tung ra tới 21 pha dứt điểm (so với 10 của Austin). Đội khách kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và đang bảo vệ vững chắc cách biệt 1-3.

KTKết thúc: Austin 1-4 Nashville SC

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 09:36 11/10/2026

Austin sẽ có màn tiếp đón Nashville SC trên sân vận động Q2 Stadium vào lúc 07:30 ngày 11/10/2026. Đội chủ nhà bước vào cuộc so tài này với nỗi lo thường trực khi đang phải đối mặt với bài toán thiếu hụt lực lượng. Việc xáo trộn nhân sự ở các tuyến chắc chắn sẽ tác động đáng kể đến những toan tính chiến thuật của ban huấn luyện bên phía Austin.

Phong độ giằng co và vị trí hiện tại của Austin

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, Austin đang thể hiện bộ mặt tương đối khó đoán nhưng thiếu đi tính bứt phá. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng và để đối thủ chia điểm tới 4 trận. Đáng chú ý, ở 2 vòng đấu gần nhất, họ liên tiếp phải chấp nhận kết quả hòa sau khi từng nếm trải cảm giác chiến thắng trước đó.

Việc liên tục bị cầm chân phản ánh việc đội bóng gặp khó trong khâu tạo đột biến cũng như kết liễu trận đấu. Sự thiếu hụt về mặt quân số khiến ban huấn luyện khó lòng duy trì nhịp độ tấn công ổn định trong suốt 90 phút thi đấu. Hiện tại, Austin đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 31 điểm tích lũy được.

Tương quan cân bằng qua các lần chạm trán

Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, Nashville SC luôn là đối thủ không hề dễ chịu đối với Austin. Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, sự cân bằng được thể hiện rất rõ nét khi Austin thắng 2 trận, hòa 1 trận và Nashville SC cũng giành được 2 chiến thắng.

Thống kê đối đầu đồng đều này cho thấy mỗi khi chạm trán, đôi bên đều hiểu rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Nashville SC luôn biết cách khai thác sơ hở nơi cấu trúc phòng ngự của đối phương, qua đó duy trì thế trận giằng co trước Austin.

Toan tính chiến thuật tại sân Q2 Stadium

Với lợi thế sân bãi tại Q2 Stadium, Austin chắc chắn muốn nắm thế chủ động để triển khai lối chơi. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình lực lượng không có được sự trọn vẹn, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ và thận trọng hơn thường lệ. Việc ưu tiên đảm bảo an toàn nơi hậu phương sẽ là nền tảng trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Nashville SC với sự tự tin từ thành tích đối đầu trong quá khứ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai sót nào của tuyến dưới chủ nhà. Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng xoay xở đội hình của Austin, nơi tính kỷ luật và sự tập trung của các phương án thay thế sẽ đóng vai trò then chốt định đoạt cục diện trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)