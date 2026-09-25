Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam nhập cuộc với cách tiếp cận thận trọng. HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu các học trò chủ động lùi đội hình, duy trì cự ly và nhường quyền kiểm soát bóng cho U23 Hàn Quốc.

Trong những phút đầu, phương án này phát huy hiệu quả khi hàng phòng ngự áo đỏ giữ được sự tập trung. U23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều nhưng chưa thể tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm.

Thua đậm Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước ở ASIAD 2026

Tuy nhiên, sức ép liên tục từ đội bóng xứ kim chi cuối cùng cũng khiến hàng thủ Việt Nam phải nhận bàn thua. Phút 16, từ một quả tạt bên cánh, Lee Young-jun bật cao vượt qua sự đeo bám của hậu vệ Việt Nam rồi đánh đầu chính xác, đưa U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tổ chức lối chơi. U23 Hàn Quốc kiểm soát tốt khu trung tuyến, đồng thời liên tục gây sức ép mỗi khi các cầu thủ áo đỏ tìm cách triển khai bóng.

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội đáng tiếc để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 36, Quang Vinh tung cú sút đưa bóng dội cột dọc. Lê Văn Thuận lập tức có mặt đá bồi và đưa bóng vào lưới U23 Hàn Quốc.

Niềm vui của U23 Việt Nam nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định Lê Văn Thuận đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận và hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam chơi chủ động hơn. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh mạnh dạn đẩy cao đội hình, pressing và tranh chấp quyết liệt hơn ở khu vực giữa sân. Trong khoảng hơn 10 phút đầu hiệp hai, đội bóng áo đỏ phần nào tạo được thế trận cân bằng.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, sự khác biệt về thể lực và chiều sâu đội hình bắt đầu được thể hiện. Một số cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, trong khi U23 Hàn Quốc tiếp tục duy trì cường độ thi đấu cao.

Phút 77, U23 Hàn Quốc tận dụng một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Kim Ji-soo có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Chỉ 5 phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam không thể phá bóng dứt khoát, tạo điều kiện để Lee Young-jun dùng sức mạnh tỳ đè trước khi dứt điểm chéo góc, đánh bại Cao Văn Bình và hoàn tất cú đúp.

Đến phút 90, U23 Hàn Quốc ghi thêm bàn thắng thứ tư, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0.

Thất bại đậm khiến U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc tiếp tục hành trình hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng.