Thua đậm FC Seoul, Thể Công Viettel chìm sâu vào khủng hoảng

FC Seoul nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân Thể Công Viettel. Sau một vài cơ hội đầu trận, đại diện Hàn Quốc có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Babec thực hiện đường chuyền dài chính xác để Anderson Oliveira băng xuống, trước khi tiền đạo này căng ngang thuận lợi cho Moon Seon Min dứt điểm cận thành.

Để thua thảm trên sân nhà, Thể Công Viettel đứng cuối bảng E AFC Champions League Two 2026/27. Ảnh: Thể Công Viettel

Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát các pha tấn công của đối thủ. Đến phút 21, Seoul nhân đôi cách biệt sau tình huống Anderson Oliveira xử lý bóng bằng ngực trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm trái phá làm tung nóc lưới thủ môn Văn Việt.

Chỉ 8 phút sau, khoảng cách tiếp tục được nới rộng. Moon Seon Min tăng tốc bên cánh phải và thực hiện quả tạt về phía cột xa. Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền bóng để Hwang Do Yun dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, giúp Seoul dẫn 3-0.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Seoul tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Moon Seon Min một lần nữa tạo dấu ấn với pha bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang để Cho Young Wook dứt điểm chìm, nâng tỷ số lên 4-0.

Thể Công Viettel cũng có một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 45+1 khi Trung Hiếu tâng bóng qua đầu thủ môn Baek Jong Beom, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công, đồng thời còn phải nhận bàn thua thứ 5 ở phút 54 khi Leonardo Ruiz cài đè khôn ngoan và dứt điểm hạ gục Văn Việt.

Phút 66, đội khách phải chơi thiếu người sau khi Yazan Al Arab nhận thẻ vàng thứ hai từ pha phạm lỗi với Khuất Văn Khang, song lợi thế hơn người vẫn không giúp Thể Công Viettel có bàn rút ngắn tỷ số.

Chung cuộc, Thể Công Viettel thất bại 0-5 trước FC Seoul, qua đó nối dài mạch không thắng lên con số 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, gồm 5 thất bại.

Đội hình thi đấu

Thể Công Viettel: Văn Việt, Đinh Viết Tú (Doãn Ngọc Tân 60'), Chí Khải, Lucas Alves, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Phạm Trung Hiếu (Triệu Việt Hưng 46'), Văn Tú (Hernandes 70'), Nhật Nam (Hoàng Minh 46'), Ribamar, Rimario (Wesley Nata 46').

FC Seoul: Baek Jong Beom, Yazan Al Arab, Kim Jin Su, Juan Antonio Ros, Park Soo Il (Choi Jun 46'), Babec (Son Jeong Beom 64'), Anderson Oliveira (Jeong Hyeon Woo 64'), Moon Seon Min (Park Seong Hun 70'), Hwang Do Yun, Cho Young Wook (Cheon Seong Hoon 46'), Leonardo Ruiz.

BXH E AFC Champions League Two 2026/27