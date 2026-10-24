Thua cá độ trên mạng, nam thanh niên dùng dao cướp iPhone 15 Pro Max của người quen

Ngày 23/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ngọc Hà đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Đình Trung (SN 1997, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 22/10, Trung đến nhà chị B.H.L (SN 1988, quê Phú Thọ, hiện sinh sống tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) theo lịch hẹn từ trước.

Trong lúc ở nhà chị L, lợi dụng thời điểm người phụ nữ mất cảnh giác, Trung lấy một con dao tại khu vực bồn rửa bát, đe dọa, ép nạn nhân giao chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và cung cấp mật khẩu mở khóa.

Chưa dừng lại, Trung tiếp tục yêu cầu chị L chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng và giao tiền mặt nhưng bị từ chối.

Trong quá trình giằng co, chị L bị thương ở bàn tay phải. Nạn nhân sau đó tìm cách thoát ra ngoài, hô hoán kêu cứu. Thấy vậy, Trung nhanh chóng bỏ chạy về phía đầu ngõ 639 Hoàng Hoa Thám.

Sau khi gây án, Trung mang chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt đi bán với giá 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ngọc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, truy xét và bắt giữ Lê Đình Trung. Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi chiếc điện thoại là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do thua cá độ trên mạng Internet, Trung nảy sinh ý định cướp tài sản của chị L để lấy tiền.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.