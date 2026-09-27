Thua bất ngờ Japan U18, France U21 nhận đòn đau ở trận giao hữu

France U211 - 3Japan U18Kết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

France U21 tiếp đón Japan U18.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

KTKết thúc: France U21 1-3 Japan U18

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 00:56 28/09/2026

Cuộc chạm trán giữa France U21 và Japan U18 diễn ra vào lúc 23:00 ngày 27/09/2026 trong khuôn khổ giải đấu Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để hai đội bóng trẻ thử nghiệm lối chơi, rà soát nhân sự và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Phong độ thi đấu của France U21 và Japan U18

Nhìn vào các màn trình diễn gần đây, đại diện châu Âu đang duy trì được sự ổn định tương đối. Cụ thể, France U21 sở hữu chuỗi trận bất bại với 1 trận hòa và 1 trận thắng ở hai lần ra sân gần nhất. Việc giữ được nhịp thi đấu ổn định tạo tiền đề tâm lý tốt cho các cầu thủ trẻ trước khi bước vào trận đấu tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Japan U18 bước vào màn so tài với phong độ có phần biến động hơn. Trong hai trận gần nhất, đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc giành được 1 trận thắng và để thua 1 trận. Sự đan xen giữa chiến thắng và thất bại cho thấy tính ổn định vẫn là mục tiêu mà tập thể này cần nỗ lực cải thiện.

Tương quan đối đầu và nhận định trận đấu

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã khép lại với kết quả bất phân thắng bại, khi France U21 hòa 1 trận và chưa bên nào có được chiến thắng trước đối thủ. Với tính chất của một trận giao hữu cọ xát, cả France U21 và Japan U18 dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm các phương án nhân sự mới.

Dựa trên phong độ gần đây, France U21 cho thấy sự vững vàng hơn đôi chút nhờ chuỗi trận bất bại. Dẫu vậy, Japan U18 cũng luôn sẵn sàng tạo ra sự bất ngờ nhờ lối chơi kỷ luật. Trận so tài hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở và mang lại nhiều bài học chiến thuật giá trị cho cả hai bên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)