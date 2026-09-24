Thua bài bạc, ông bố trẻ lao vào con đường buôn ma túy

Ngày 24/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Hoàng Anh (SN 1995, trú xã Bạch Ngọc), Hoàng Văn Thái (SN 1994, trú xã Tiền Phong), Trần Tuấn Linh (SN 2000) trú xã Tân Kỳ (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Vi Mạnh Hùng (SN 2004) và Vi Văn Quyền (SN 1997) cùng trú xã Tiền Phong bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2025 Trần Hoàng Anh thông qua Trần Tuấn Linh đã đặt mua của Hoàng Văn Thái 13 gói ma túy với giá 22 triệu đồng để bán kiếm lời.

Sau khi nhận trước 18 triệu đồng từ Anh, Thái mua của một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ địa chỉ, lai lịch) 13 gói ma túy có tổng khối lượng hơn 264 gam.

Bị cáo Hoàng Phan Thái (giữa) và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Sau đó, Thái không trực tiếp giao “hàng” cho khách mà giấu ma túy trong gói thuốc bắc rồi gửi xe taxi. Do tài xế không đi được nên đã gửi túi chứa ma túy tại một quán nhậu ở xã Tiền Phong.

Biết tin, Thái thuê Vi Mạnh Hùng đến lấy và vận chuyển ma túy ra khỏi quán. Hùng nhận lời và thuê lại Vi Văn Quyền đến đưa ma túy ra khỏi quán, hứa trả tiền công.

Khoảng 20h30 phút ngày 14/9/2025 khi Quyền đưa ma túy ra khỏi quán thì bị bị Công an Nghệ An bắt quả tang. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng còn lại trong vụ án.

Bị truy tố và đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy, các bị cáo Anh, Thái, Linh đều thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Thái khai vì dính vào bài bạc, nợ nần ngân hàng, gia đình hoàn cảnh nên đã buôn ma túy dù biết hành vi đó là sai trái.

Bị xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, hai bị cáo Hùng và Quyền cũng thể hiện thái độ hối lỗi, thành khẩn khai báo. Các bị cáo này thừa nhận việc vận chuyển ma túy thuê nhưng chưa nhận được tiền công.

Tại tòa, các bị cáo đều ăn năn hối lỗi về sai phạm của mình. Các bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Hoàng Anh, Hoàng Văn Thái, Vi Văn Hùng mỗi bị cáo 20 năm tù. Bị cáo Trần Tuấn Linh lĩnh án 17 năm tù, Vi Văn Quyền 18 năm tù.