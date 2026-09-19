Thua Aston Villa, Tottenham rơi xuống nhóm 'cầm đèn đỏ'

Hiệp một diễn ra cân bằng. Phải đến phút 45+4, tỷ số mới được mở. Robertson trở thành tội đồ của Tottenham, khi nỗ lực cứu bóng của anh để tránh quả phạt góc lại giúp Aston Villa có cơ hội tấn công. Manzambi di chuyển không bóng, đón đường chuyền của Kamara, trước khi đệm bóng cận thành, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Phút 60, Tottenham có pha tấn công sắc nét, mở đầu bằng đường chọc khe của Tonali. Kudus đón bóng bật ra trong vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Aston Villa. Đáng tiếc, bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị trước đó của Robertson.

Buendia mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Aston Villa trước Tottenham. Ảnh: skysports.com

Phút 67, Jackson nhận bóng từ Manzambi, sau đó tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Thủ thành Kinsky chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua thứ hai của Tottenham.

Phút 79, Buendia tung ra cú “nã đại bác” từ khoảng cách xa, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Tottenham, nâng tỷ số lên 3-0 cho các vị khách.

Không còn gì để mất, Tottenham dồn lên ở cuối trận và có 2 bàn thắng của Gallagher (phút 87) và Van Hecke (90+8). Nhưng chừng đó là không đủ để đội chủ nhà tránh được một thất bại.

Sau 5 trận ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027, Tottenham thua 3, hòa 2, có vỏn vẹn 2 điểm và rơi xuống nhóm xuống hạng với vị trí thứ 18. Còn với Aston Villa, thầy trò HLV Unai Emery tạm thoát khỏi khủng hoảng với chiến thắng đầu tiên, đưa họ lên vị trí thứ 15.