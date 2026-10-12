Thua Alverca 1-4 trên sân nhà, Famalicao bị đối thủ vượt mặt tại Primeira Liga

📊 Xem thống kê chi tiết trận Famalicao 1-4 Alverca: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Famalicao1 - 4AlvercaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Famalicao tiếp đón Alverca.

11'Thẻ vàng sớm cho Pedro Bondo Francisco

Phút 11, hậu vệ Pedro Bondo Francisco bên phía Famalicao phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Tấm thẻ phạt đến khá sớm trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 0-0 trên sân Estadio Municipal 22 de Junho.

13'Víctor Rofino Gordo nhận thẻ vàng thứ hai của Famalicao

Phút 13, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Víctor Rofino Gordo sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của Famalicao chỉ trong ít phút đầu trận, đẩy đội chủ nhà vào thế khó khi đang bị dẫn 0-1.

13'Famalicao kiểm soát bóng vượt trội

Sau gần 15 phút thi đấu, Famalicao chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 61% - 39% và đã có 2 - 1 phạt góc. Dẫu vậy, nhịp độ trận đấu vẫn diễn ra tương đối thận trọng khi tổng số pha dứt điểm mới dừng ở mức 0 - 1 và hai bên chưa có lần nào đưa bóng trúng đích.

14'Francisco Chiquinho mở tỷ số cho Alverca

Phút 14, Francisco Chiquinho tận dụng triệt để cơ hội để đưa Alverca vượt lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Famalicao. Bàn thắng mở tỷ số sớm mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đội khách, nhất là khi đội chủ nhà liên tục phải nhận thẻ phạt ở những phút trước đó.

20'Famalicao thay người sớm sau khi nhận bàn thua

Phút 20, Famalicao quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi rút Matheus Mattara Colombo ra nghỉ và đưa Leonardo Realpe vào sân. Đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm phương án mới nhằm ổn định lại thế trận trong bối cảnh đang bị Alverca dẫn trước 0-1.

25'Famalicao miệt mài kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu, Famalicao áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với con số 75% - 25%, nhưng vẫn đang để Alverca dẫn trước 0-1. Đội chủ nhà miệt mài tấn công và kiếm được tỷ số phạt góc 2 - 1, dù vậy số pha dứt điểm của hai bên vẫn cân bằng 2 - 2 khi Alverca phòng ngự rình rập đầy khó chịu.

34'Francisco Chissumba nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 34, Francisco Chissumba bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 ngay trên sân khách, Alverca bắt đầu phải thi đấu thận trọng hơn trước sức ép từ phía Famalicao.

37'Mathias De Amorim nhận thẻ vàng thứ ba của Famalicao

Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mathias De Amorim sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, Famalicao đang phải nhận tới 3 thẻ phạt từ đầu trận khi thế trận diễn ra đầy căng thẳng.

37'Famalicao bế tắc dù cầm bóng áp đảo

Tiến về cuối hiệp một, Famalicao kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 65% - 35% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tìm đường vào khung thành đối phương. Đội chủ nhà vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (0 - 2), trong khi Alverca chủ động chơi phòng ngự rát với số lỗi phạm phải lên tới 2 - 8 để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1.

39'Víctor Rofino Gordo gỡ hòa 1-1 cho Famalicao

Phút 39, trung vệ Víctor Rofino Gordo tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Famalicao. Sau khi để đối thủ dẫn trước từ sớm, nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng trước khi hiệp một khép lại.

45+2'Thẻ vàng cho Diogo Spencer cuối hiệp một

Ở phút 45+2', Diogo Spencer bên phía Alverca phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với thế trận nóng bỏng khi hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Famalicao áp đảo kiểm soát bóng đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Famalicao đang nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 69% - 31% cùng ưu thế phạt góc 6 - 2. Dẫu vậy, Alverca vẫn đáp trả đầy khó chịu khi hai bên đang hòa 1-1 và duy trì thế cân bằng về số pha dứt điểm (6 - 6).

56'Lucas Figueiredo dos Santos đưa Alverca vượt lên dẫn trước

Phút 56, Lucas Figueiredo dos Santos lập công chuẩn xác để tái lập thế dẫn bàn cho Alverca, nâng tỷ số lên 1-2. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách tiếp tục chiếm lợi thế ngay trên sân Estadio Municipal 22 de Junho dù cầm bóng ít hơn đối thủ.

62'Famalicao miệt mài ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 62, Famalicao đang dồn toàn lực tấn công với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 68% - 32% cùng 6 - 2 quả phạt góc. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ chơi lăn xả của Alverca khi tỷ số vẫn là 1-2 và số pha dứt điểm trúng đích của họ vẫn kém hơn đối thủ (2 - 3).

65'Famalicao điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 65, Famalicao quyết định rút Tamás Szűcs ra nghỉ và tung Tom Van De Looi vào sân. Đang bị dẫn 1-2 ngay trên sân nhà dù kiểm soát bóng tới 67%, đội chủ nhà buộc phải làm mới tuyến giữa nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa.

65'Famalicao tăng cường nhân sự nhằm tìm bàn gỡ

Phút 65, Famalicao tiến hành điều chỉnh đội hình khi rút Pedro Bondo Francisco ra nghỉ để nhường chỗ cho Patricio Salas. Đang bị Alverca dẫn trước 1-2 ngay trên sân nhà, ban huấn luyện đội bóng kỳ vọng sự xuất hiện của Salas sẽ giúp lối chơi tấn công khởi sắc hơn trong phần còn lại của trận đấu.

65'Famalicao làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 65, Famalicao quyết định có sự thay đổi người khi rút Marcos Peña ra nghỉ để nhường chỗ cho Pedro Santos. Đang bị Alverca dẫn trước 1-2 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công nhằm xoay chuyển tình thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

66'Alverca làm mới hàng công với André Vidigal

Phút 66, Alverca thực hiện quyền thay người khi André Vidigal được tung vào sân để thế chỗ cho Dawda Camara Sankharé. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận trước sức ép từ Famalicao.

66'Alverca điều chỉnh nhân sự để giữ lợi thế

Phút 66, Alverca quyết định làm mới đội hình khi tung Zé Rafael vào sân thế chỗ Davy Gui. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 và sự điều chỉnh này có thể nhằm củng cố thế trận trước sức ép từ phía Famalicao.

74'Alverca tăng cường nhân sự giữ lợi thế dẫn bàn

Phút 74', Alverca tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Matheus Franca được tung vào sân thế chỗ Francisco Chiquinho. Đội khách đang tạm dẫn trước 1-2 và quyết định thay người này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn thành quả trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74'Alverca làm mới hàng công ở phút 74

Phút 74, Alverca thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Vivaldo Semedo được tung vào sân thế chỗ Lucas Figueiredo dos Santos. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 và sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng cho tuyến trên trong bối cảnh Famalicao nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

75'Famalicao miệt mài ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Famalicao nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 67% - 33% và vượt trội ở chỉ số phạt góc 7 - 2. Dù vậy, Alverca vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 1-2 bằng lối đá áp sát quyết liệt, khiến đội khách phải phạm lỗi tới 7 - 20 lần để ngăn chặn các đợt hãm thành.

77'Vivaldo Semedo nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Alverca

Phút 77, Vivaldo Semedo ghi bàn thắng quan trọng giúp Alverca nâng tỷ số lên 1-3. Dù kiểm soát bóng ít hơn, đội khách đang thể hiện sự hiệu quả tối đa để tiến gần đến chiến thắng ngay trên sân của Famalicao.

78'Famalicao tăng cường nhân sự sau bàn thua thứ ba

Phút 78, Famalicao tiến hành điều chỉnh đội hình khi rút Georgios Koutsias ra nghỉ để nhường chỗ cho Umar Abubakar. Đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công khi đang rơi vào thế bám đuổi với tỷ số 1-3 trước Alverca.

80'Alverca điều chỉnh nhân sự để bảo toàn lợi thế

Phút 80, Alverca quyết định rút Isaac James ra nghỉ và tung E. Jemide vào sân. Đang dẫn trước 1-3, đội khách nhiều khả năng muốn làm mới đội hình nhằm bảo toàn thành quả trong những phút thi đấu cuối cùng.

85'André Vidigal sút phạt đền nới rộng cách biệt 1-4

Phút 85, André Vidigal thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 1-4 cho Alverca. Dù kiểm soát bóng ít hơn, đội khách lại tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả để cầm chắc chiến thắng ngay trên sân đối phương.

89'Alverca nắm chắc chiến thắng áp đảo

Bước sang phút 89, Famalicao dù kiểm soát bóng áp đảo với 65% - 35% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tạo đột biến khi chỉ có 2 cú sút trúng đích so với 5 của đội khách (tổng dứt điểm 11 - 13). Alverca thi đấu đầy thực dụng, không ngần ngại phạm lỗi tới 10 - 22 lần để bảo toàn vững chắc cách biệt 1-4 khi trận đấu trôi về những phút cuối.

KTKết thúc: Famalicao 1-4 Alverca

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 04:11 13/10/2026

Famalicao chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và trận tiếp Alverca trên sân Estadio Municipal 22 de Junho là cơ hội để họ thay đổi điều đó. Đội chủ nhà đang đứng thứ 13 với 7 điểm, kém đối thủ một điểm và ba bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 02:15 ngày 13/10/2026.

Famalicao: nhiều trận hòa, ít chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Famalicao thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chiến thắng của họ đến ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ có chuỗi ba trận hòa liên tiếp rồi một trận thua.

Con số này cho thấy Famalicao khá khó bị đánh bại, nhưng họ lại thiếu khả năng chuyển thế trận cân bằng thành chiến thắng. Với đội đang ở nhóm giữa bảng, việc bỏ lỡ điểm số quá nhiều khiến khoảng cách với nhóm trên khó thu hẹp. Đó là lý do áp lực đang đè lên chủ nhà.

Alverca: phong độ thất thường nhưng đang có nhỉnh hơn

Alverca cũng có 5 trận gần nhất không ổn định: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, trước khi để thua một trận, hòa một trận rồi lại thua ở trận cũ nhất.

Hiện Alverca xếp thứ 10 với 8 điểm, hơn Famalicao đúng một điểm. Khoảng cách này rất mỏng, nên kết quả trận đấu có thể đổi vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Famalicao

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Famalicao thắng 2 trận, Alverca thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử đối đầu vì thế nghiêng về đội chủ nhà, dù cách biệt không lớn.

Đây có thể là điểm tựa tinh thần cho Famalicao. Nhưng khi phong độ gần đây của họ chưa thuyết phục, lợi thế đối đầu chỉ có ý nghĩa nếu được chuyển hóa thành kết quả trên sân.

Điểm then chốt của trận đấu

Famalicao cần dứt điểm các trận hòa bằng chiến thắng, vì chuỗi hòa nhiều đã khiến họ chậm chân trên bảng xếp hạng. Chơi trên sân nhà, họ buộc phải chủ động hơn thay vì chấp nhận chia điểm.

Ngược lại, Alverca sẽ muốn giữ đà từ hai chiến thắng gần nhất để củng cố vị trí thứ 10. Một trận đấu chặt chẽ, nơi sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả, là kịch bản dễ xảy ra khi hai đội chỉ cách nhau một điểm.

Nhận định

Famalicao có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng phong độ chưa đủ thuyết phục. Alverca đang có tinh thần tốt hơn nhờ hai chiến thắng gần nhất và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu vì thế khó đoán, và sức ép sẽ đặt lên chủ nhà nhiều hơn khách.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)