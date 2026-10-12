Thua Al-Ahli Jeddah 1-3, Al-Wasl FC ngậm ngùi trắng tay trên sân nhà

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Wasl FC 1-3 Al-Ahli Jeddah: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Wasl FC1 - 3Al-Ahli JeddahKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Wasl FC tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

12'Al-Wasl FC áp đảo thế trận

Sau hơn 10 phút đầu trận, Al-Wasl FC đang nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng cầm bóng lên tới 66% - 34%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và đã tạo ra tỷ số dứt điểm 2 - 0 cùng 2 - 0 quả phạt góc, trong khi Al-Ahli Jeddah vẫn đang phải lùi sâu phòng ngự và chưa có pha bắn phá nào.

20'Roger Ibanez mở tỷ số cho Al-Ahli Jeddah

Phút 20, nhận đường kiến tạo từ Francisco Trincão, Roger Ibañez dứt điểm chính xác đưa Al-Ahli Jeddah vươn lên dẫn trước 0-1. Dù Al-Wasl FC cầm bóng nhỉnh hơn từ đầu trận, đội khách mới là những người tận dụng cơ hội hiệu quả hơn để khai thông bế tắc.

24'Al-Wasl nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Sau nửa đầu hiệp một, Al-Wasl FC nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang kiểm soát bóng vượt trội với 63% - 37%. Dù đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (4 - 2), Al-Ahli Jeddah vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 0 - 1 nhờ sự sắc bén ở những tình huống phản công.

36'Al-Wasl nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al-Wasl FC nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và đang kiểm soát bóng vượt trội với 61% - 39%. Dù vậy, đội chủ nhà mới chỉ có 4 pha dứt điểm so với 3 của Al-Ahli Jeddah, trong khi đội khách vẫn phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1.

40'Adryelson nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Adryelson Shawann Lima Silva bên phía Al-Wasl FC sau tình huống phản ứng gay gắt. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Al-Ahli Jeddah dẫn trước 0-1, việc đánh mất sự bình tĩnh có thể đẩy đại diện UAE vào thế khó hơn.

41'VAR can thiệp, Adryelson thoát thẻ đỏ

Phút 41, công nghệ VAR đã vào cuộc để xem xét khả năng nâng mức phạt thẻ đỏ đối với Adryelson Shawann Lima Silva bên phía Al-Wasl FC. Dẫu vậy, quyết định nâng thẻ đã bị hủy bỏ, giúp đội chủ nhà tránh khỏi cảnh thiếu người khi tỷ số đang là 1-1.

45'Al-Ahli Jeddah thay người ở tuyến giữa

Phút 45, Al-Ahli Jeddah có sự điều chỉnh nhân sự khi Artem Bondarenko được tung vào sân thế chỗ Ziyad Al-Johani. Đội khách kỳ vọng luồng gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận trong bối cảnh họ đang bị Al-Wasl FC cầm chân với tỷ số 1-1.

45'Al-Wasl FC sớm thay người ở hàng thủ

Phút 45, Al-Wasl FC buộc phải thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Saša Ivković được tung vào sân thế chỗ Adryelson Shawann Lima Silva. Cầu thủ rời sân trước đó đã phải nhận một thẻ vàng và tham gia vào tình huống kiểm tra VAR, khiến ban huấn luyện đội chủ nhà quyết định làm mới hàng phòng ngự.

45+3'Pedro Jorge Gonçalves Malheiro gỡ hòa cho Al-Wasl FC

Phút 45+3, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro đã tỏa sáng kịp thời để gỡ hòa 1-1 cho Al-Wasl FC sau đường kiến tạo từ Adryelson Shawann Lima Silva. Bàn thắng quý giá ở những giây bù giờ hiệp một giúp đại diện chủ nhà lập lại thế cân bằng ngay trước giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, Al-Wasl FC nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 58% - 42%, song thế trận trên sân vẫn diễn ra tương đối cân bằng khi tỷ số đang là 1-1. Đôi bên chơi ăn miếng trả miếng với tổng số pha dứt điểm sít sao 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), chưa đội nào thực sự tạo ra được sự áp đặt rõ rệt.

58'Francisco Trincão đưa Al-Ahli Jeddah tái lập thế dẫn bàn

Phút 58, Francisco Trincão tỏa sáng với pha lập công chuẩn xác, nâng tỷ số lên 1-2 cho Al-Ahli Jeddah. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện Ả Rập Xê Út một lần nữa vươn lên nắm giữ lợi thế dẫn trước ngay trên sân Zabeel Stadium.

59'Al-Ahli Jeddah làm mới hàng công

Phút 59, ban huấn luyện Al-Ahli Jeddah quyết định rút Ivan Toney ra nghỉ để nhường chỗ cho Firas Al-Buraikan. Ngay sau khi vươn lên dẫn trước 1-2, đội khách chủ động bổ sung nguồn năng lượng mới trên hàng công nhằm duy trì sức ép bên phần sân Al-Wasl FC.

59'Al-Wasl FC tung Cameron Puertas vào sân

Phút 59, Al-Wasl FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Cameron Puertas được tung vào sân thay cho Siaka Sidibe. Vừa để đối thủ vượt lên dẫn 1-2 chỉ một phút trước đó, đội chủ nhà lập tức làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

59'Al-Wasl FC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 59, Al-Wasl FC quyết định đưa Leandro Spadacio leite vào sân để thay thế Brahian Palacios. Ngay sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 1-2, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình với hy vọng sớm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

60'Al-Ahli Jeddah duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 60, Al-Wasl FC cố gắng cầm bóng nhiều hơn với thời lượng 53% - 47% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Al-Ahli Jeddah mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội khách đang nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (8 - 5) cũng như số lần trúng đích (3 - 2), qua đó bảo toàn vững chắc tỷ số 1-2 trên bảng điện tử.

68'Al-Ahli Jeddah điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 68, Al-Ahli Jeddah thực hiện quyền thay người khi Makaya Ibrahima Diaby được tung vào sân thế chỗ Eduard Spertsyan. Trong bối cảnh đang dẫn trước 1-2, đội khách nhiều khả năng muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì lợi thế mong manh trên sân Zabeel Stadium.

68'Al-Wasl FC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 68, Al-Wasl FC quyết định làm mới đội hình khi rút Nicolás Giménez ra nghỉ và tung Renato Barbosa dos Santos Júnior vào sân. Đang bị Al-Ahli Jeddah dẫn trước với tỷ số 1-2, đội chủ nhà rất cần sự đột biến để tìm kiếm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu.

72'Al-Wasl nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 72, Al-Wasl chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng với 57% - 43%. Dù đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (10 - 9), Al-Ahli Jeddah vẫn đứng vững nhờ sự hiệu quả khi có 2 - 3 cú sút trúng đích và bảo toàn lợi thế dẫn 1-2.

75'Al-Ahli Jeddah thay người củng cố đội hình

Phút 75, Al-Ahli Jeddah thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Mohammed Sulaiman được tung vào sân thay thế cho Saleh Aboulshamat. Đội khách đang tạm dẫn trước 1-2 và sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm làm mới tuyến thi đấu để bảo toàn lợi thế mong manh.

79'Al-Wasl FC làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 79, Al-Wasl FC quyết định có sự thay đổi trên hàng công khi Matheus Saldanha được tung vào sân thế chỗ Mehdi Taremi. Đang bị dẫn trước 1-2, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng hơn 10 phút cuối trận.

83'Thẻ vàng cho Makaya Ibrahima Diaby

Phút 83, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Makaya Ibrahima Diaby của Al-Ahli Jeddah sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 khi trận đấu trôi dần về những phút cuối.

84'Al-Wasl nỗ lực gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 84, Al-Wasl FC dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 60% - 40% và vượt trội về số lần dứt điểm (11 - 9). Dẫu vậy, Al-Ahli Jeddah vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt 1-2 mong manh nhờ hàng thủ thi đấu tập trung, khiến đội chủ nhà chỉ có 2 lần đưa bóng trúng đích.

90'Thẻ vàng cho Cameron Puertas ở phút cuối

Phút 90, Cameron Puertas bên phía Al-Wasl FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Sự nóng vội ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng khiến đội chủ nhà nhận thêm một án phạt không đáng có.

90+1'Firas Al-Buraikan nới rộng cách biệt lên 1-3

Phút 90+1', Firas Al-Buraikan lên tiếng đúng lúc với pha lập công chuẩn xác, nâng tỷ số lên 1-3 cho Al-Ahli Jeddah. Bàn thắng ở những phút bù giờ gần như dập tắt hy vọng có điểm của chủ nhà Al-Wasl FC ngay trên sân Zabeel Stadium.

KTKết thúc: Al-Wasl FC 1-3 Al-Ahli Jeddah

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:09 13/10/2026

Al-Wasl FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 11, chỉ kém Al-Ahli Jeddah đúng một bậc. Trận đấu lúc 23h00 ngày 12/10/2026 trên sân Zabeel Stadium vì thế mang ý nghĩa của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở sát nhau trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua sát nút trên bảng xếp hạng

Al-Ahli Jeddah hiện đứng thứ 10 với 1 điểm. Al-Wasl FC xếp ngay sau ở hạng 11 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm đổi thứ tự của cả hai.

Với cách biệt mong manh như vậy, đội nào giành chiến thắng sẽ tạo được lợi thế tâm lý đáng kể trong nhóm đang cạnh tranh phía trên.

Phong độ: chủ nhà nhỉnh hơn

Al-Wasl FC bước vào trận với phong độ khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, ba trận gần đây nhất của họ đều là chiến thắng, cho thấy đội đang có đà hưng phấn.

Ngược lại, Al-Ahli Jeddah có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2, hòa 1 và thua 2. Họ thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó các kết quả xen kẽ liên tục giữa thắng, hòa và thua.

Thế đối đầu nghiêng về khách

Trong lần chạm trán gần nhất, Al-Ahli Jeddah là đội giành chiến thắng. Al-Wasl FC chưa có điểm nào từ cuộc đối đầu đó. Đây là lợi thế nhỏ về mặt tinh thần cho đội khách, dù một lần gặp nhau chưa đủ để coi là xu hướng rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Chủ nhà sẽ muốn tận dụng đà thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà để thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Một chiến thắng sẽ đưa Al-Wasl FC vượt lên trên Al-Ahli Jeddah trên bảng xếp hạng.

Về phía Al-Ahli Jeddah, đội cần giữ sự chắc chắn để duy trì vị trí và củng cố điểm số, đồng thời phải tránh lặp lại kiểu phong độ thất thường của những vòng gần đây.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về Al-Wasl FC, còn kết quả đối đầu gần nhất lại có lợi cho Al-Ahli Jeddah. Hai yếu tố này cùng khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu khó ngã ngũ. Cuộc đối đầu có thể phụ thuộc vào đội nào giữ được sự tập trung tốt hơn ở những thời điểm quyết định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)