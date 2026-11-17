Tối 17-11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Kyrgyzstan tại lượt trận cuối Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026. Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Kyrgyzstan chỉ cần một kết quả hòa là giành chức vô địch, trong khi đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng.

Các tuyển thủ Việt Nam mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Kyrgyzstan chủ động áp sát liên tục và khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam hoạt động khá vất vả. Trong thế trận khó khăn, đội tuyển Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ở phút 19. Đình Bắc đi bóng khéo léo bên cánh trái vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi dứt điểm ngoài vòng cấm mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, đội tuyển Kyrgyzstan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 52, đội trưởng Kichin thực hiện quả đá phạt cố định khiến thủ môn Trung Kiên phải vất vả cản phá trong tình huống bóng lộn xộn trước khung thành.

Nỗ lực tấn công của đội tuyển Kyrgyzstan được đền đáp ở phút 86. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào thuận lợi và đội trưởng Kichin thoải mái đánh đầu tung lưới đội tuyển Việt Nam, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Cầu thủ Kyrgyzstan (trang phục màu đỏ) thi đấu lấn lướt ở những phút cuối trận. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Có bàn gỡ hòa, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Kyrgyzstan lên cao. Liên tiếp sóng gió được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên, trong đó có tình huống cầu thủ Kyrgyzstan đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam ở phút 87 nhưng bị trọng tài từ chối.

Khi các cầu thủ Việt Nam dâng cao tấn công và để lộ khoảng trống, đội tuyển Kyrgyzstan đã khai thác triệt để. Phút 88, phát hiện thủ môn Trung Kiên lên cao, Atabaev tung cú sút từ giữa sân đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam, ấn định thắng lợi 2-1.

Với 2 trận thắng trước Đài Bắc Trung Hoa (3-0) và đội tuyển Việt Nam (2-1), đội tuyển Kyrgyzstan giành ngôi vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026. Đội tuyển Việt Nam về nhì với 3 điểm, trong khi đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ ba với 0 điểm.