Thua 0-1, HLV U23 Singapore thừa nhận đẳng cấp U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang toàn thắng ở Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.

Trước truyền thông, thuyền trưởng U23 Singapore xem U23 Việt Nam là thước đo để phấn đấu và tin vào khả năng cạnh tranh ngôi vương châu lục của lứa cầu thủ này.

Khẳng định màn trình diễn của U23 Singapore không tệ dù trắng tay, ông Kassim vẫn gửi lời chúc mừng và thừa nhận đẳng cấp của đối thủ sau thất bại 0-1: "Họ chứng tỏ rằng mình không chỉ là một đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á mà còn ở cấp độ châu Á. Chính vì thế, U23 Việt Nam xứng đáng với chiến thắng này". Theo vị HLV này, đội bóng của ông đang lấy chính U23 Việt Nam làm hình mẫu mục tiêu cho tương lai.

Đặt đội chủ nhà lên bàn cân cùng U23 Qatar, HLV Firdaus Kassim đánh giá cả hai đều sở hữu trình độ chuyên môn cao, song yếu tố bản lĩnh lại tạo ra ranh giới riêng. Ông nhấn mạnh: "Sự khác biệt lớn nhất là tính quyết liệt, sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Sự sẵn sàng ra sân và cống hiến hết mình chính là yếu tố tạo nên khác biệt".

Về mặt nhân sự, chiến lược gia người Singapore ấn tượng với cầu thủ số 11 Văn Thuận ở trận đấu vừa qua, bên cạnh số 7 Khoa Ngô từ lượt trận trước đó. Tuy nhiên, ông cho rằng sức mạnh thực sự nằm ở đội hình đồng đều nhiều gương mặt chất lượng: "Điều đó sẽ giúp đội tuyển không chỉ giành được vị trí top 4 như ở giải U23 châu Á vừa rồi mà còn có thể hướng đến chức vô địch trong tương lai".

Theo lịch thi đấu lượt cuối ngày 14/11 tại sân Pleiku (Gia Lai), U23 Singapore sẽ chạm trán U23 Thái Lan lúc 15h, trước khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Qatar vào lúc 19h và chỉ cần 1 trận hoà là vô địch.