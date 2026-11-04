Thứ xưa nhà nghèo ăn mãi đến ngán, nay bất ngờ thành đặc sản đắt khách, giá 300.000 đồng/kg vẫn được tìm mua

Ngày trước, khi đời sống còn nhiều khó khăn, mỡ lợn là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình Việt. Người dân thường mua mỡ về rán lấy nước để dành nấu nướng, còn phần xác mỡ sau khi chiên được giữ lại làm thức ăn. Phần này được gọi là tóp mỡ, có thể rang nước mắm, kho cùng dưa cải hoặc ăn với cơm nóng.

Dù chỉ là nguyên liệu tận dụng, tóp mỡ vẫn được nhiều người yêu thích bởi vị béo ngậy, thơm bùi và độ giòn đặc trưng. Một số gia đình còn rim tóp mỡ với hành khô, ớt, nước mắm hoặc trộn cùng cơm nguội. Với những người từng trải qua thời kỳ thiếu thốn, món ăn giản dị này gắn liền với ký ức về những bữa cơm quê.

Ngày nay, từ nguyên liệu quen thuộc ấy, người làm đã sáng tạo ra món bánh tóp mỡ heo quay ép giòn. Thay vì những miếng tóp mỡ nhỏ, rời rạc như cách chế biến truyền thống, thành phẩm được ép thành khối chắc, có màu vàng sậm và hình dáng bắt mắt, sau đó cắt thành miếng để thưởng thức.

Từ tóp mỡ dân dã đến món bánh ép giòn lạ miệng

Bánh tóp mỡ heo quay có hình tròn hoặc hình trụ, bề ngoài vàng ruộm, trông giống một khối thịt được ép chặt. Khi cắt ra, những miếng bánh có độ kết dính, xen lẫn các thớ thịt giòn và phần mỡ đã được chiên vàng.

Nguyên liệu chế biến chủ yếu gồm thịt lợn, bột canh, chanh và gừng. Để có thành phẩm ngon, người làm phải chọn thịt tươi, có màu sắc tự nhiên, độ đàn hồi tốt và không xuất hiện mùi lạ. Thịt sau khi lọc bỏ bì được rửa sạch, ngâm cùng muối, chanh và gừng để khử mùi, rồi ướp gia vị, thái lát mỏng và chần sơ.

Tiếp đó, thịt được chiên đến khi săn lại, chuyển sang màu vàng sậm và tiết bớt mỡ. Công đoạn quan trọng nhất là đưa thịt vào máy ép chuyên dụng, vừa loại bỏ phần mỡ thừa vừa nén các miếng thịt thành khối. Người làm điều chỉnh lực ép để bánh có độ kết dính và kết cấu phù hợp, sau đó đặt thành phẩm lên giấy thấm dầu trước khi đóng gói.

Tùy cách chế biến, bánh tóp mỡ có hai loại phổ biến là ép giòn và ép dẻo. Loại ép giòn tạo cảm giác giòn rụm khi nhai, trong khi loại ép dẻo mềm hơn nhưng vẫn giữ được hương vị béo thơm đặc trưng của thịt lợn.

Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận được vị béo bùi, mằn mặn của gia vị cùng độ giòn của từng miếng thịt. Món ăn thường được bán kèm muối tiêu để chấm, tạo thêm vị cay nhẹ và đậm đà. Ngoài việc dùng làm đồ ăn vặt, bánh tóp mỡ còn có thể ăn cùng cơm nóng, cháo trắng hoặc rau luộc.

Từng là món ăn bình dân, nay được bán tới 300.000 đồng/kg

Không còn chỉ xuất hiện trong gian bếp gia đình, bánh tóp mỡ ép giòn hiện được bán tại một số hàng quán, xe đồ ăn vặt ở miền Nam và miền Tây. Trên các chợ mạng, món ăn cũng được đóng gói để vận chuyển đến nhiều tỉnh, thành, phục vụ những người muốn thưởng thức hương vị tóp mỡ theo cách chế biến mới.

Bánh tóp mỡ hiện có giá khoảng 200.000–300.000 đồng/kg, tùy cơ sở sản xuất, chất lượng nguyên liệu và phương pháp chế biến. So với tóp mỡ truyền thống thường được làm tại nhà từ phần mỡ lợn rán, mức giá này khá cao.

Sự khác biệt nằm ở việc món bánh sử dụng thịt lợn làm nguyên liệu chính và trải qua nhiều công đoạn chế biến, đặc biệt là chiên và ép để tạo thành khối. Thành phẩm có hình dáng gọn, dễ chia phần, thuận tiện hơn khi đóng gói và vận chuyển.

Bánh tóp mỡ heo quay được rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Để giữ được độ giòn, người mua nên bảo quản bánh trong hộp kín, hạn chế tiếp xúc với không khí và độ ẩm. Vì đây là món ăn được chế biến từ thịt và mỡ lợn, cần chú ý thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản do cơ sở sản xuất hướng dẫn và không để sản phẩm ở nhiệt độ phòng quá lâu nếu chưa được xác nhận có thể bảo quản theo cách này.

Từ phần tóp mỡ từng được tận dụng trong những bữa cơm nghèo, món bánh ép giòn ngày nay trở thành một biến tấu ẩm thực được nhiều người biết đến. Hương vị quen thuộc kết hợp với cách chế biến mới là điểm tạo nên sức hấp dẫn của món ăn dân dã này.