Thư viện xã Diên Khánh: Điểm hẹn của những người yêu sách

Thông qua mô hình “Dân vận khéo - Nhà sách cộng đồng”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh đã vận động gần 1.000 cuốn sách, góp phần làm phong phú nguồn sách của Thư viện xã. Qua đó, những cuốn sách đến gần hơn với người đọc, nhất là học sinh, từng bước hình thành và duy trì thói quen đọc sách trên địa bàn.

Thư viện thu hút khá nhiều phụ huynh, học sinh đến đọc sách.

Tạo lập thói quen đọc sách

Cuối giờ chiều, khi tiếng trống báo giờ tan học vừa dứt, hàng chục học sinh Trường Tiểu học Diên Khánh đã tìm đến Thư viện xã Diên Khánh. Mỗi em chọn một góc nhỏ, say sưa với những cuốn sách, truyện yêu thích. Trong khi Trúc Lâm và Cát Tường - học sinh lớp 5E thích thú vì tìm được những cuốn truyện tranh yêu thích, thì Bảo Ngọc và Bảo An - học sinh lớp 5B lại hớn hở khi tìm thấy cuốn sách viết về anh hùng Võ Thị Sáu để chuẩn bị cho bài văn sắp tới. Trúc Lâm cho biết: “Thư viện gần trường nên em và các bạn thường tranh thủ ghé đọc sách mỗi khi tan học. Ở đây có nhiều sách, truyện tranh hay, không gian thoáng mát. Nhờ vậy, em biết được nhiều kỹ năng sống, học được nhiều kiến thức bổ ích trong sách”.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng tìm đến thư viện và dành thời gian đọc sách cùng con. Nhà cách thư viện khoảng 3,5km, chị Phan Thị Thùy Dung (xã Diên Lạc) vẫn thường chở 2 con, một em học lớp 4 và một em học lớp 7 đến đọc sách. Các con chị thích những cuốn sách như: 10 vạn câu hỏi vì sao, Trạng Quỳnh và truyện tranh, còn chị thường tìm đọc những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, cách mạng. “Hằng tuần, tôi dành thời gian đưa các con đến thư viện, vừa đọc tại chỗ vừa mượn sách về nhà. Mỗi ngày, tôi cố gắng duy trì khoảng 30 - 45 phút đọc sách cùng con, tạo cho con thói quen đọc sách thường xuyên”, chị Dung chia sẻ.

Cát Tường và Trúc Lâm thường ghé thư viện sau giờ tan học để đọc những cuốn sách, truyện yêu thích.

Không gian thư viện không lớn nhưng được sắp xếp gọn gàng, hợp lý, với đầy đủ bàn ghế phục vụ học sinh và người dân đọc sách, tìm hiểu tài liệu. Các kệ sách được bố trí vừa tầm, thuận tiện để học sinh tự lựa chọn những cuốn sách yêu thích. Mỗi ngày, thư viện đón nhiều lứa tuổi khác nhau. Học sinh ghé đọc sách trong giờ ra chơi, phụ huynh tranh thủ đọc trong lúc chờ đón con, người lớn tuổi cũng tìm đến lựa chọn những cuốn sách phù hợp. Từ một không gian phục vụ nhu cầu đọc, thư viện dần trở thành địa chỉ quen thuộc của học sinh, phụ huynh và người dân. Qua những lần ghé thư viện, thói quen đọc cũng được hình thành tự nhiên, nhất là với các em nhỏ.

Chị Lê Thị Hải Yến - nhân viên Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Diên Khánh, phụ trách thư viện cho biết: “Thư viện mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, phục vụ nhu cầu đọc tại chỗ và cho mượn sách. Đặc biệt, thời gian gần đây, thư viện được bổ sung thêm nhiều đầu sách mới, góp phần làm phong phú nguồn sách và thu hút học sinh đến đọc”.

Góp từng cuốn sách, lan tỏa văn hóa đọc

Sự khởi sắc của thư viện còn có sự chung tay của cộng đồng thông qua mô hình “Dân vận khéo - Nhà sách cộng đồng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh thực hiện. Qua kết nối của Mặt trận xã với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, thư viện đã được bổ sung 937 đầu sách mới, nâng tổng số sách lên hơn 3.500 cuốn. Sách khá đa dạng, từ truyện tranh, sách thiếu nhi, sách phục vụ học tập đến các tài liệu thiết thực về chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật sản xuất và đời sống gia đình.

Các kệ sách được bố trí vừa tầm, thuận tiện để học sinh tự lựa chọn.

Ông Chế Bồng Phi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh cho biết: "Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều đầu sách tại thư viện bị ngập nước, hư hỏng. Từ thực tế đó, Mặt trận xã đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay bổ sung nguồn sách, từng bước khôi phục thư viện và tạo thêm điều kiện để văn hóa đọc lan tỏa trong cộng đồng. Đối với một địa phương đang phát triển, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại như Diên Khánh, việc tạo dựng môi trường học tập, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và giúp người dân, nhất là thanh thiếu nhi, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức là rất cần thiết. Chúng tôi kỳ vọng Thư viện xã Diên Khánh sẽ ngày càng trở thành một không gian văn hóa, học tập và kết nối cộng đồng, để người dân có thể tìm đến đọc sách, học tập và bổ sung thêm kiến thức". Thời gian tới, thư viện tiếp tục phối hợp với các trường học tổ chức cho học sinh đến tham quan, đọc sách; khuyến khích các tổ chức, đoàn thể và khu dân cư tham gia giới thiệu, đổi sách, kể chuyện theo sách. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh cũng tiếp tục vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đóng góp sách, từng bước mở rộng các hoạt động đọc và giới thiệu sách. Cùng với bổ sung sách, địa phương đang vận động nguồn lực để cải thiện cơ sở vật chất, bàn ghế, chỗ ngồi và không gian phục vụ bạn đọc.

Từ những đóng góp cụ thể của cộng đồng, mô hình “Dân vận khéo - Nhà sách cộng đồng” đang góp phần làm phong phú nguồn sách, tạo thêm sức sống cho thư viện và đưa sách đến gần hơn với người dân, để thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách mà ngày càng trở thành một địa chỉ quen thuộc cho việc đọc, học tập và kết nối cộng đồng.