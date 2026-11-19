Sáng 19-11, tại cơ sở 2 (phường Phan Rang), Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, lãnh đạo Thư viện tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, bên cạnh phục vụ nhu cầu đọc, học tập và nghiên cứu, thư viện còn có vai trò kết nối bạn đọc với các nguồn tài nguyên tri thức, trong đó có nhiều tài liệu quý về lịch sử, văn hóa và con người Khánh Hòa. Việc tổ chức các hoạt động nói chuyện chuyên đề, giao lưu, chia sẻ về văn hóa là hình thức thiết thực góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng, nhất là học sinh, sinh viên và bạn đọc trẻ.

Thông qua chương trình, Thư viện tỉnh mong muốn tạo không gian giao lưu cởi mở, giúp đại biểu, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và bạn đọc có thêm cơ hội lắng nghe, trao đổi, khám phá những giá trị văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là những nét đặc sắc của văn hóa Khánh Hòa.

Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Trần Bảo Trinh - Trưởng khoa Nghệ thuật và Khoa học liên ngành, Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương chia sẻ những nội dung, câu chuyện và giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Khánh Hòa. Các đại biểu, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và bạn đọc cùng giao lưu, trao đổi với diễn giả về văn hóa Việt Nam và Khánh Hòa.

Buổi nói chuyện chuyên đề mang đến nhiều thông tin bổ ích, những góc nhìn sâu sắc và câu chuyện thú vị về văn hóa Việt Nam, Khánh Hòa. Qua đó, giúp người tham dự hiểu hơn, thêm yêu những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước; nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Chương trình cũng góp phần đưa tri thức văn hóa đến gần hơn với bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ, khơi gợi sự quan tâm, tìm hiểu và trân trọng những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những nét đẹp của văn hóa Khánh Hòa.