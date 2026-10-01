Thư viện tỉnh Khánh Hòa khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Sáng 1-10, Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 gồm 10 nhóm hoạt động. Trong đó, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí, tài liệu về học tập suốt đời, tự học, phát triển kỹ năng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở; nói chuyện chuyên đề “Làm chủ tri thức số - Trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh"; tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại thư viện; phục vụ xe thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin đến các trường học, điểm đọc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026; tổ chức hội nghị bạn đọc; trao tặng sách để xây dựng “Tủ sách hướng thiện - Gieo hạt niềm tin” tại Trại giam A2 - Bộ Công an…

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện.

Ngay sau lễ khai mạc, Thư viện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện cho gần 200 giáo viên, viên chức được phân công phụ trách thư viện tại các trường học. Lớp tập huấn được tổ chức theo 2 khu vực: Khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 1 đến 2-10 tại cơ sở 1 của Thư viện tỉnh (số 8 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang); khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 5 đến 6-10 tại cơ sở 2 (số 1 Hùng Vương, phường Phan Rang).