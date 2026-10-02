Thư viện tỉnh Khánh Hòa: Đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên số, Thư viện tỉnh Khánh Hòa đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc. Việc số hóa sách, báo, tài liệu mở ra cách tiếp cận hiện đại, góp phần đưa kho tàng tri thức của nhân loại đến gần hơn với bạn đọc.

Phát triển nguồn tài nguyên số

Có mặt tại khu vực dành cho bạn đọc tra cứu tài liệu ở Thư viện tỉnh (cơ sở 1, số 8 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang), chúng tôi thấy các học sinh đang tập trung trước màn hình cảm ứng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, những tài liệu cần tìm nhanh chóng hiện ra, giúp các em thuận tiện trong việc lựa chọn, khai thác nguồn thông tin phục vụ học tập. Em Nguyễn Hải Ngọc (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Nha Trang) chia sẻ: “Em thường đến thư viện để tìm tài liệu phục vụ việc học. Với hệ thống máy tính và tài liệu điện tử, em có thể tìm kiếm thông tin nhanh, thuận tiện hơn. Ngoài những tài liệu phục vụ môn học, em còn tìm đọc thêm tài liệu về lịch sử, văn hóa của địa phương”.

Học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh.

Thư viện tỉnh đang từng bước xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin số, gồm: Các nhóm tài liệu điện tử; tài liệu địa chí; tài liệu số hóa; sách điện tử; các sản phẩm thông tin - thư viện; các nội dung phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương. Hiện tại, tổng số học liệu điện tử của thư viện có khoảng 17.000 tài liệu, tổng số lượt truy cập và sử dụng đạt khoảng 4,1 triệu lượt. Đây là nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phục vụ của thư viện, giúp bạn đọc có thể khai thác thông tin ngay cả khi không trực tiếp đến thư viện.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - Trưởng phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh cho biết, Thư viện tỉnh đang duy trì một trang nền tảng thông tin điện tử tại địa chỉ: thuvienkhanhhoa.gov.vn, giúpbạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu trên hệ thống mục lục trực tuyến (OPAC), theo dõi thông tin hoạt động của thư viện, khai thác các sản phẩm thông tin và tiếp cận các nội dung chuyên đề. Bên cạnh hình thức tra cứu trên hệ thống mục lục trực tuyến, Thư viện tỉnh chủ động phát triển và hoàn thiện Chatbot AI tích hợp trên website, hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm, tra cứu tài nguyên thông tin nhanh chóng. Chatbot được kết nối với hệ thống dữ liệu thư viện thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác tài nguyên thông tin trên môi trường số.

Học sinh tra cứu thông tin tại máy tra cứu điện tử ở Thư viện tỉnh.

Hướng tới thư viện điện tử

Một điểm mới trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của thư viện là việc đẩy mạnh giới thiệu sách bằng video clip, kết hợp ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, biên tập các sản phẩm truyền thông. Những cách làm mới giúp nội dung giới thiệu sách trở nên trực quan, sinh động hơn, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc trên môi trường số.

Hướng đến một môi trường thư viện hiện đại, Thư viện tỉnh đang tập trung xây dựng đề án thư viện điện tử. Trong đó, nguồn tài nguyên thông tin từng bước được số hóa, chuẩn hóa và quản lý trên nền tảng số; đồng thời phát triển kho tài nguyên số, nâng cao khả năng tìm kiếm, tra cứu. Bạn đọc có thể tiếp cận tài liệu thuận tiện hơn trên máy tính và các thiết bị di động, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức trong thời đại số.

Ông Đinh Xuân Hương - Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, trước đây, việc khai thác tài liệu chủ yếu gắn với không gian thư viện, còn hiện nay, với tài nguyên và dịch vụ số, bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin từ xa, chủ động hơn về thời gian và địa điểm tiếp cận. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong thư viện là một quá trình lâu dài, cần được thực hiện từng bước, có trọng tâm và phù hợp với điều kiện thực tế. Định hướng phát triển trong thời gian tới, Thư viện tỉnh không chỉ đẩy mạnh số hóa tài liệu mà còn đổi mới phương thức phục vụ, giúp người đọc tiếp cận tri thức nhanh chóng, thuận tiện hơn.