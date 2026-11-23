Đại biểu thực hiện nghi thức khai trương thư viện thông minh.

Thư viện thông minh được đưa vào hoạt động với nhiều tiện ích phục vụ bạn đọc như: Ứng dụng di động Thư viện số VinhLong Lib trên hai nền tảng iOS và Android; hệ thống kiosk tra cứu, thiết bị mượn, trả sách tự động; kênh sách nói trực tuyến và không gian đọc sáng tạo STEM dành cho thiếu nhi. Đặc biệt, thư viện đưa vào sử dụng các sản phẩm, bộ công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tra cứu tài liệu và tương tác với bạn đọc.

Theo ông Lâm Văn Tuyên, Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long, hệ thống thư viện hiện kết nối nguồn tài nguyên gồm hơn 742.000 bản sách in và hơn 11.000 tên sách điện tử. Việc đưa thư viện thông minh vào hoạt động sẽ tạo không gian phục vụ rộng mở, thuận tiện, giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm, khai thác thông tin, tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Ban Tổ chức trao tặng thư cám ơn các đơn vị hỗ trợ ra mắt thư viện thông minh.

Mô hình hướng đến nhiều đối tượng, trong đó chú trọng học sinh, sinh viên và người dân ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận thông tin, tri thức. Việc ứng dụng công nghệ số cũng tạo điều kiện để thư viện từng bước đổi mới hoạt động quản lý, tổ chức phục vụ và đa dạng hóa hình thức tiếp cận tài liệu.

Thời gian tới, thư viện tiếp tục xây dựng môi trường đọc hiện đại, thân thiện, phát huy tiện ích công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Viên chức Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long hướng dẫn học sinh tra cứu tài liệu trên thư viện thông minh.

Dịp này, Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam (ViLib) trao tặng 5 tài khoản thư viện số cho 5 trường học trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường, Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Trường Tiểu học Bình Minh, Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Trường Tiểu học Hòa Thuận. Công ty cũng hỗ trợ Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long sử dụng miễn phí dịch vụ thư viện số trong một năm.

Việc đưa thư viện thông minh vào hoạt động là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của người dân tỉnh Vĩnh Long.