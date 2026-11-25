Chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ đang mở ra hướng phát triển mới cho hệ thống thư viện Việt Nam. Ảnh: T.Trang

Tháo gỡ những điểm nghẽn

Những năm qua, hệ thống thể chế, chính sách pháp lý về thư viện từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang cho đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới thư viện. Luật Thư viện năm 2019 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, phát triển thư viện và huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng văn hóa đọc.

Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Nguyễn Hữu Giới cho biết, việc xây dựng, củng cố mạng lưới, hiện đại hóa, đổi mới và liên thông thư viện đã được xác định là chính sách quan trọng, thể chế hóa trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Nguồn lực đầu tư hạn chế khiến cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ giữa các địa phương thiếu đồng đều. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu, phát triển dịch vụ trực tuyến còn khó khăn; kết nối, chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện chưa đồng bộ, dẫn đến nguồn lực tri thức bị phân tán.

Khoảng cách phát triển giữa các loại hình thư viện cũng ngày càng bộc lộ rõ. Trong khi một số thư viện lớn đã xây dựng cơ sở dữ liệu số, mở rộng dịch vụ trực tuyến, nhiều thư viện cơ sở vẫn thiếu kinh phí, trang thiết bị và nhân lực chuyên môn. Vì vậy, cần có chính sách đầu tư phù hợp, thu hẹp chênh lệch, bảo đảm cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân ở mọi vùng miền.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hoạt động thư viện. Ảnh: TVQG

Theo TS Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), thư viện cần được xác định là một thành tố quan trọng không thể thiếu trong hệ sinh thái văn hóa, giáo dục của đất nước, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Để thư viện phát huy vai trò trong phát triển văn hóa đọc và xây dựng con người toàn diện, cần kiện toàn hệ thống thư viện trong cả nước, tăng cường đầu tư để phát triển vốn tài liệu phong phú, cơ sở vật chất hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao trình độ, vị thế và xác định rõ vị trí việc làm của nhân viên thư viện tại cấp xã và trong các cơ sở giáo dục.

Chuyển đổi số toàn diện

Định hướng phát triển ngành thư viện trong thời gian tới cần tập trung vào chuyển đổi số toàn diện và xây dựng mạng lưới liên thông giữa các thư viện. Đây không chỉ là yêu cầu về công nghệ mà trước hết là sự thay đổi trong tư duy quản lý và phương thức tổ chức hoạt động.

Ông Nguyễn Hữu Giới cho rằng, ngành thư viện Việt Nam trong tương lai cần tập trung vào chuyển đổi số toàn diện và xây dựng mạng lưới liên thông giữa các thư viện trong nước với thế giới. Mục tiêu cốt lõi là các thư viện cần thay đổi tư duy quản lý, chuyển từ phương thức hoạt động truyền thống sang hướng hiện đại, tức chuyển từ quản lý thư viện truyền thống sang quản trị thông tin và tri thức số, nhằm xây dựng các thư viện thông minh, cung cấp tri thức và thông tin cho người dân mọi lúc, mọi nơi.

Cũng theo ông Giới, công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là trung tâm. Thư viện thông minh không thể thành công nếu thiếu đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản về công nghệ, hiểu tâm lý bạn đọc và có kỹ năng truyền thông số. Vì vậy, cùng với việc đầu tư hạ tầng và phần mềm, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho các thư viện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thư viện quốc gia liên thông, bảo đảm mỗi thư viện địa phương đều có thể chia sẻ và truy cập tài nguyên chung. Việc tiêu chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ phần mềm quản lý và tạo cơ chế xã hội hóa đầu tư là hướng đi quan trọng để tránh lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, cần khuyến khích hợp tác quốc tế, học hỏi mô hình quản trị, công nghệ và đào tạo của các nước tiên tiến thông qua những dự án trao đổi chuyên gia hoặc chuyển giao công nghệ.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc số hóa tài liệu hay trang bị hệ thống máy móc hiện đại. Quá trình này đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ từ quy trình quản lý, phương thức phục vụ đến năng lực của đội ngũ cán bộ. Nhân lực thư viện trong giai đoạn mới không chỉ cần kiến thức nghiệp vụ truyền thống mà còn phải có khả năng vận hành nền tảng số, tổ chức dữ liệu, hướng dẫn người dùng khai thác thông tin và thích ứng với những thay đổi của công nghệ. Từ hoàn thiện thể chế đến đổi mới quản trị, từ xây dựng hạ tầng số đến phát triển nguồn nhân lực, mỗi nhiệm vụ đều có mối liên hệ chặt chẽ trong chiến lược phát triển ngành thư viện.