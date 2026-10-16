Thư viện thân thiện - Lan toả đam mê đọc sách

Trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa đọc trong trường học ngày càng được chú trọng. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ, cung cấp tài liệu mà còn là không gian nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp tâm hồn, hình thành thói quen đọc sách và tinh thần tự học cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.

Từ thư viện truyền thống đến thư viện xanh, thư viện góc lớp, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp cận sách. Cùng với việc bổ sung nguồn tài liệu, đầu tư cơ sở vật chất, các hoạt động giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tổ chức ngày hội đọc sách, hội thi tìm hiểu kiến thức được triển khai phù hợp với từng cấp học, góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, phát triển kỹ năng đọc hiểu và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Qua đó, văn hóa đọc từng bước trở thành một phần thiết thực trong hoạt động giáo dục, gắn với mục tiêu xây dựng môi trường học tập tích cực và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.

Với các thư viện góc lớp, những cuốn sách được đưa đến gần hơn với học sinh, góp phần lan tỏa niềm vui đọc sách trong mỗi giờ học.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang là một trong những cơ sở giáo dục chú trọng xây dựng môi trường đọc thân thiện, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho học sinh. Hiện nay, thư viện nhà trường có 9.785 bản sách, gồm 6.882 sách tham khảo, 1.346 sách giáo khoa và 1.557 sách nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh phòng đọc, nhà trường duy trì 55 thư viện góc lớp và thư viện xanh rộng 1.400m2, tạo không gian đọc gần gũi, thuận tiện cho 2.280 học sinh tiếp cận sách.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ trao tặng sách cho học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, góp phần làm phong phú nguồn tài liệu, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Gắn văn hóa đọc với giáo dục toàn diện, nhà trường tổ chức các tiết học, tiết đọc thư viện cùng nhiều hoạt động như giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, triển lãm tranh và hội thi văn hóa đọc. Qua đó, học sinh được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, tư duy độc lập và khả năng sáng tạo. Tháng 8/2026, nhà trường đạt 3 giải thưởng tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh, ghi nhận những nỗ lực trong việc khuyến khích học sinh đọc sách và chủ động khám phá tri thức.

Thư viện xanh mở ra không gian đọc thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, tạo hứng thú khám phá tri thức cho học sinh.

Ở bậc trung học, phát triển văn hóa đọc góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, rèn luyện năng lực tự học và gắn kiến thức với thực tiễn. Tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, việc khuyến khích học sinh đọc sách, khai thác tài liệu giúp củng cố kiến thức chuyên môn, mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy và kỹ năng tìm kiếm thông tin, đồng thời hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu học tập gắn với thực hành.

Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì: Lan tỏa văn hóa đọc, khơi nguồn tri thức, phát triển tư duy và năng lực tự học cho học sinh.

Hoạt động giới thiệu sách, kể chuyện theo sách giúp học sinh chia sẻ những trang sách yêu thích, bồi dưỡng tình yêu văn học và lan tỏa những câu chuyện đẹp.

Từ những mô hình, cách làm tại các nhà trường có thể thấy, phát triển văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở vật chất hay bổ sung đầu sách mà quan trọng hơn là tạo được môi trường để sách thực sự hiện diện trong đời sống học đường. Mỗi cuốn sách góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên; mỗi hoạt động đọc sách mở ra cơ hội để học sinh chia sẻ, giao tiếp, sáng tạo và hoàn thiện bản thân.

Vì vậy, việc duy trì nền nếp đọc sách, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế hệ học sinh phát triển hài hòa cả về kiến thức, kỹ năng và nhân cách.

Niềm đam mê đọc sách được chuyển hóa thành những ý tưởng sáng tạo, góp phần giúp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đạt 3 giải thưởng tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh tháng 8/2026.

Thư viện thân thiện - Lan tỏa đam mê đọc sách không chỉ là thông điệp mà còn là hành động thiết thực, góp phần hình thành thế hệ học sinh ham học hỏi, giàu tri thức, có nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi mỗi cuốn sách được mở ra là một cánh cửa tri thức được khai mở; mỗi thói quen đọc được hình thành là một hạt mầm tốt đẹp được gieo xuống, góp phần vun đắp tương lai của quê hương, đất nước.