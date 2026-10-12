Đại diện Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam trao tặng Không gian tri thức số cho Thành Đoàn Huế. (Ảnh: ViLIB cung cấp)

Sự kiện có sự tham dự của Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Hoạt động mở đầu cho định hướng phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam nghiên cứu, thí điểm mô hình thư viện số dùng chung phục vụ đoàn viên, thanh niên; từ kết quả thực tiễn, từng bước xem xét mở rộng tới 40 xã, phường và các trường học trên địa bàn thành phố.

Trường Quốc học Huế tặng biểu trưng kỷ niệm chương tới các đơn vị đồng hành. (Ảnh: ViLIB cung cấp)

Bước đầu, ViLIB dự kiến phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Thành đoàn Huế tổ chức mô hình thí điểm, tập trung vào khả năng tiếp cận, trải nghiệm sử dụng và hình thành thói quen đọc trong lực lượng đoàn viên, thanh niên và cộng đồng. Các hoạt động dự kiến gồm khởi tạo không gian số, hướng dẫn quản trị, tập huấn sử dụng, kết nối mã QR/đường dẫn truy cập và tổ chức các chương trình khuyến đọc gắn với đời sống địa phương.

Kết quả thí điểm sẽ được xem xét thông qua các chỉ số như số người đọc thực tế, tần suất truy cập, tỷ lệ quay lại, nhóm tài nguyên được quan tâm, khả năng vận hành của đơn vị cơ sở và phản hồi của người sử dụng. Trên cơ sở đánh giá và thống nhất với các bên có thẩm quyền, mô hình mới được xem xét mở rộng tới 40 đơn vị hành chính xã, phường, sau đó kết nối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục phù hợp tại Huế.

Không gian Văn hóa đọc trong Ngày hội Văn hóa đọc tại trường Quốc học Huế. (Ảnh: ViLIB cung cấp)

Hội Xuất bản Việt Nam, ViLIB kỳ vọng đồng hành về định hướng chuyên môn và kết nối các nhà xuất bản, tác giả, đơn vị phát hành và chủ sở hữu quyền; Thành đoàn Huế là đầu mối phù hợp để tiếp cận thanh thiếu niên, phát triển người đọc và thử nghiệm hoạt động tại cộng đồng; ViLIB đóng góp nền tảng công nghệ, công cụ quản trị và hỗ trợ vận hành trong phạm vi được thống nhất.

Theo đề xuất của ViLIB, các đơn vị tham gia dự kiến hỗ trợ quyền sử dụng nền tảng trong 12 tháng cùng quyền truy cập kho dùng chung khoảng 3.000 sách, tài liệu và học liệu số đủ điều kiện khai thác, tùy theo phạm vi thỏa thuận và hồ sơ quyền.

Kho tài nguyên là nguồn dùng chung, không phải việc chuyển giao hàng nghìn tệp số độc lập cho từng gia đình hay từng đơn vị. Mọi hoạt động cung cấp và sử dụng tài nguyên phải tuân thủ quyền tác giả, quyền liên quan, điều kiện cấp phép và quy định về bảo vệ dữ liệu.

Từ hoạt động trao tặng tại Huế, ViLIB hướng tới một phương thức phát triển văn hóa đọc dựa trên sự phối hợp giữa tổ chức xã hội, ngành xuất bản, nhà trường, thư viện và doanh nghiệp công nghệ. Mỗi không gian tri thức số được hình thành sẽ có ý nghĩa lớn hơn khi trở thành cầu nối để nhiều gia đình có thể xây dựng thói quen đọc, học tập suốt đời và tiếp cận nguồn tri thức có giá trị.