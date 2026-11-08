Thư viện sách nói Hướng Dương trao 329 suất học bổng cho học sinh khiếm thị

Chương trình Học bổng Ánh Sen được triển khai từ năm 2001, trải qua 25 năm vẫn luôn duy trì nhờ sự đóng góp quý báu của các mạnh thường quân.

Tính đến nay, chương trình trao tổng cộng 5.125 suất học bổng, với tổng trị giá 8,6 tỷ đồng. Riêng năm 2026, chương trình trao gửi 658 triệu đồng đến các em học sinh khiếm thị.

Các em học sinh khiếm thị nhận học bổng tại chương trình. Ảnh: THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Trọng Thanh, Chủ tịch Quỹ từ thiện sách nói cho người mù, đơn vị hỗ trợ chính của chương trình Học bổng Ánh Sen, bày tỏ lòng biết ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này.

Ông Vũ Trọng Thanh, Chủ tịch Quỹ từ thiện sách nói cho người mù, phát biểu tại chương trình. Ảnh: THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG

Năm nay, các đơn vị có học sinh nhận học bổng gồm: Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng - Thủ Đức, Mái ấm Khiếm thị Thiên Ân, Cơ sở Khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa, Cơ sở Khiếm thị Bừng Sáng, Mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng - Thị Nghè và Hội Người Mù TPHCM.

Đây cũng là những cơ sở nuôi dạy, giáo dục trẻ khiếm thị đã đồng hành nhiều năm cùng Thư viện sách nói Hướng Dương trong các hoạt động trợ giúp người khiếm thị.

Học sinh Trần Trung Đức (Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng – Thị Nghè) chia sẻ cảm nghĩ khi nhận học bổng năm nay. Ảnh: THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG

Thay mặt các cơ sở có học sinh nhận học bổng, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, cho biết, Học bổng Ánh Sen có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh khiếm thị, cũng như các cơ sở nuôi dạy.

"Nhiều phụ huynh cũng rất mong chờ học bổng này do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Chúng tôi cảm tạ những tấm lòng vàng và Thư viện sách nói Hướng Dương đã bền bỉ trong hoạt động này”, bà Huệ chia sẻ.