Thư viện sách Nga - nhịp cầu văn hóa giữa lòng phố biển

Sau hơn 1 năm hoạt động, Thư viện sách Nga tại Khách sạn Galina (phường Nha Trang) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu văn hóa đọc, yêu văn học Nga. Đây cũng là điểm đến văn hóa thú vị đối với du khách Nga khi đến Khánh Hòa.

Không gian đậm chất Nga

Khai trương vào tháng 5-2025, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9-5-1945 - 9-5-2025), thư viện hiện trưng bày hàng trăm đầu sách bằng tiếng Nga và tiếng Việt. Sách được xếp theo các chủ đề: Văn học, lịch sử, khoa học, truyện thiếu nhi... Đặc biệt, thư viện có nhiều tác phẩm nổi tiếng của những tác giả nổi tiếng như: Lev Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, Alexander Pushkin, Sergei Yesenin, Maxim Gorky, Mikhail Sholokhov, Nikolai Ostrovsky... Bạn đọc có thể tìm thấy tại đây các bản dịch tiếng Việt của những tác phẩm như: “Chiến tranh và hòa bình”, “Anna Karenina”, “Sông Đông êm đềm”, “Đất vỡ hoang”, “Thép đã tôi thế đấy”... Thư viện cũng giới thiệu nhiều ấn phẩm về Cách mạng Tháng Mười Nga và quá trình xây dựng nước Nga hiện đại. Không chỉ giới thiệu văn học Nga, thư viện còn trưng bày một số tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang tiếng Nga, tiêu biểu như Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.”

Ông Lê Xuân Thơm giới thiệu Thư viện sách Nga với cán bộ Tổng lãnh sự quán Nga tại TP. Hồ Chí Minh.

Không chỉ có sách, thư viện còn được bài trí như một góc nhỏ của nước Nga. Nổi bật giữa những kệ sách là tượng Lênin và tượng 5 nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Nga, được chạm khắc tinh xảo từ gỗ mít. Trong không gian ấy, những giai điệu quen thuộc như: “Chiều Mát-xcơ-va”, “Đôi bờ”, “Triệu đóa hồng”, “Cây thùy dương”, “Ca-chiu-sa”, “Chiều hải cảng”... nhẹ nhàng vang lên, gợi nhớ một thời tuổi trẻ của nhiều thế hệ người Việt. Ngồi lật giở từng trang sách giữa tiếng nhạc du dương, bạn đọc như được đắm mình trong không gian văn hóa Nga giàu chất thơ.

Nhịp cầu văn hóa Việt - Nga

Từng có nhiều năm sinh sống ở Nga, ông Lê Xuân Thơm - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng luôn dành cho xứ sở bạch dương tình cảm đặc biệt. Thư viện sách Nga chính là tâm huyết ông ấp ủ từ lâu. “Tôi mong thư viện sẽ trở thành một điểm đến văn hóa độc đáo của Nha Trang, một nhịp cầu nối người dân Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung với nền văn hóa Nga giàu bản sắc”, ông Thơm chia sẻ.

Hơn 1 năm qua, ông Thơm vẫn đều đặn sưu tầm thêm sách. Nhiều bạn bè của ông cũng gửi sách về tặng thư viện. Hiện nay, phần lớn sách tại thư viện là các tác phẩm văn học, lịch sử Nga được dịch sang tiếng Việt; trong khi sách Việt Nam được dịch sang tiếng Nga còn khá ít. Vì vậy, thời gian tới, ông dự định tìm thêm các bản dịch tiếng Nga của tác phẩm do các nhà văn Tô Hoài, Nam Cao, Đoàn Giỏi, Ma Văn Kháng sáng tác; cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và một số hình ảnh về đất nước, con người Nga để làm phong phú thêm không gian thư viện.

Khách Nga xem sách tại Thư viện sách Nga ở Khách sạn Galina.

Thư viện mở cửa đón tất cả mọi người, từ du khách muốn tìm hiểu về nước Nga, người dân địa phương yêu sách đến khách lưu trú tại Galina muốn khám phá những điều mới lạ. Để thu hút bạn đọc, ông Thơm còn đầu tư mở rộng không gian, phục vụ cà phê và bánh ngọt theo phong cách Nga và châu Âu, nhằm thu hút thêm nhiều người đến đọc sách và trải nghiệm không gian văn hóa tại đây.

Từng học tập tại Liên Xô, ông Nguyễn Văn Bang thường xuyên đến đây để đọc lại những cuốn sách mình từng say mê. Theo ông Bang, Thư viện sách Nga ở Khách sạn Galina là một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa. Trong bối cảnh văn hóa đọc ngày càng chịu sức ép từ các loại hình giải trí mới, một thư viện có nhiều tác phẩm giá trị, giàu tính nhân văn sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ; đồng thời kết nối những người yêu văn hóa Nga, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Khánh Hòa là trung tâm du lịch lớn của cả nước, thu hút đông khách quốc tế. Hiện nay, Nga là một trong những thị trường khách trọng điểm của tỉnh. Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách Nga. Trong bối cảnh đó, Thư viện sách Nga ở Khách sạn Galina hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Cách quê nhà hàng nghìn cây số, được cầm trên tay những trang sách bằng tiếng mẹ đẻ, nghe những giai điệu thân quen giữa lòng Nha Trang, họ có thể cảm nhận sự gần gũi như đang ở quê hương. Thực tế, nhiều du khách Nga lưu trú tại Khách sạn Galina và các khách sạn lân cận đã dành thời gian tham quan, đọc sách tại đây.

Bà Natalia - du khách đến từ Moscow chia sẻ: “Tôi rất vui khi biết ở đây có thư viện sách Nga. Tôi hy vọng thời gian tới thư viện sẽ có thêm nhiều sách tiếng Nga, nhất là các tác phẩm văn học, văn hóa, lịch sử Việt Nam được dịch sang tiếng Nga, để chúng tôi hiểu hơn về đất nước Việt Nam”.