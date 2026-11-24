Các hoạt động được triển khai thông qua trưng bày tư liệu tại Thư viện, tổ chức sân chơi tri thức dành cho thiếu nhi và giới thiệu tư liệu tại các địa điểm trưng bày bên ngoài đơn vị. Mỗi hoạt động góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khẳng định vị trí, ý nghĩa của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh tư tưởng, tình cảm và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam, đặc biệt là giá trị trường tồn của tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được Người nêu ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946.

Sân chơi tri thức "Rung chuông vàng" với chủ đề "Mạch nguồn Văn hóa Việt, Thăng Long - Hà Nội".

Mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là Sân chơi tri thức "Rung chuông vàng" dành cho các em thiếu nhi với chủ đề "Mạch nguồn Văn hóa Việt, Thăng Long - Hà Nội".

Với hệ thống câu hỏi về lịch sử, di tích, danh lam thắng cảnh, văn học và các giá trị văn hóa truyền thống, sân chơi mở ra hành trình tìm hiểu sinh động về Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ cùng sự kết nối giữa Thủ đô và các vùng miền trên cả nước. Những câu hỏi và thử thách vừa sức giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về đất nước Việt Nam anh dũng, kiên cường, về Thủ đô nghìn năm văn hiến, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh phần tranh tài sôi nổi, ngay tại Thư viện Văn hóa Thiếu nhi - TVQG, các em còn được trải nghiệm không gian đọc sách thân thiện.

Bên cạnh phần tranh tài sôi nổi, ngay tại Thư viện Văn hóa Thiếu nhi - TVQG, các em còn được trải nghiệm không gian đọc sách thân thiện, tiếp cận những cuốn sách bổ ích và xem các bộ phim hoạt hình ngắn truyền cảm hứng về tinh thần học tập, sáng tạo. Sự kết hợp giữa đọc sách và trải nghiệm nghe nhìn mang lại cho các em những khoảnh khắc vừa thư giãn vừa giàu tính khám phá. Với thông điệp "Mỗi trang sách - Một cây cầu tri thức", chương trình góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần học hỏi và bồi đắp tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Một trong những hoạt động tiêu biểu khác là Trưng bày tư liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa Việt Nam", giới thiệu 400 cuốn sách, báo, tạp chí được sắp xếp khoa học, sinh động theo 04 phần.

Trưng bày tư liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa Việt Nam".

Phần 1 "Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và bản sắc" trưng bày các tư liệu, hình ảnh phản ánh nền tảng hình thành, giá trị truyền thống, phong tục, tập quán, lễ hội, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cùng đặc trưng văn hóa các vùng miền và cộng đồng dân tộc Việt Nam. Phần 2 "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất" nêu bật tầm vóc văn hóa, nhân cách, tri thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tuyển tập, toàn tập tác phẩm, bài viết, bài nói cùng những công trình nghiên cứu giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sức lan tỏa đối với nhân loại. Phần 3 "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa" khắc họa những đóng góp to lớn của Người trong việc kế thừa văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, định hướng phát triển văn học, nghệ thuật, báo chí, chăm lo đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và xây dựng đời sống văn hóa mới, con người Việt Nam phát triển toàn diện. Phần 4 "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tập trung làm rõ giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946 cùng các kỳ Hội nghị tiếp theo, khẳng định sứ mệnh của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế đất nước.

Thông qua nguồn tư liệu phong phú, hoạt động trưng bày góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thông qua nguồn tư liệu phong phú, hoạt động trưng bày góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời làm nổi bật tư tưởng, tình cảm và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Song song với các hoạt động tại đơn vị, TVQG phối hợp tổ chức Trưng bày tư liệu với chủ đề "Sắc màu văn hóa Việt Nam" tại Học viện Cảnh sát nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Song song với các hoạt động tại đơn vị, TVQG phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Trưng bày tư liệu với chủ đề "Sắc màu văn hóa Việt Nam" tại Học viện Cảnh sát nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Không gian Trưng bày giới thiệu hàng trăm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh chọn lọc phản ánh bức tranh đa dạng, giàu bản sắc của văn hóa các vùng miền và 54 dân tộc anh em trên cả nước; từ những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, di sản văn hóa tiêu biểu đến phong tục tập quán, lễ hội dân gian, nghệ thuật truyền thống và thành tựu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong thời kỳ đổi mới.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất là dịp để công chúng tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc, cội nguồn và những giá trị trường tồn của dân tộc.

Thông qua các hoạt động phục vụ bạn đọc và giới thiệu tư liệu tới công chúng, TVQG mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của văn hóa trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản dân tộc. Những hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Thư viện trong việc lưu giữ, phát huy giá trị tài liệu, lan tỏa tri thức và phát triển văn hóa đọc, qua đó đưa tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hôm nay./.