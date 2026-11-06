Thư viện Quân đội trưng bày sách hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Với hơn 200 đầu sách được tuyển chọn, sắp xếp theo các mảng nội dung, trưng bày giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn, phản ánh quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời cung cấp những kiến thức pháp lý thiết thực phục vụ công tác, học tập và đời sống.

Trưng bày giới thiệu các bộ luật, luật hiện hành, sách hỏi - đáp và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Lan Anh

Nổi bật trong không gian trưng bày là các ấn phẩm về Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ; tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật; lịch sử xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Những tài liệu này giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử lập hiến, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, cũng như những thành tựu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng với đó, trưng bày giới thiệu các bộ luật, luật hiện hành, sách hỏi - đáp và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề pháp lý thường gặp, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và vận dụng vào thực tiễn.

Đáng chú ý là nhóm tài liệu pháp luật dành cho lực lượng vũ trang, cơ quan, doanh nghiệp và trường học. Các ấn phẩm cung cấp kiến thức về những quy định pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực hoạt động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật, kỷ luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trưng bày giới thiệu các bộ luật, luật hiện hành, sách hỏi - đáp và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Lan Anh

Thông qua hoạt động trưng bày, Thư viện Quân đội không chỉ giới thiệu, phát huy giá trị nguồn tài liệu pháp luật mà còn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc tiếp cận, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp lý. Qua đó, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, lan tỏa văn hóa đọc gắn với xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần hình thành nếp sống, tác phong làm việc có kỷ luật, kỷ cương.