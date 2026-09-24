Hơn 500 học sinh của 2 trường THPT Hà Huy Tập và Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn đã tham gia chương trình và được đọc sách miễn phí trên xe Thư viện lưu động với khoảng 5.000 bản sách thuộc nhiều thể loại như văn học, khoa học, tâm lý, sức khỏe, rèn luyện thể chất, truyện tranh, truyện cổ tích và sách tham khảo.

Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro. Ảnh: Thúy Ngọ

Bên cạnh phục vụ sách, xe Thư viện lưu động còn được trang bị 10 máy vi tính kết nối Internet, giúp học sinh có thêm điều kiện tra cứu thông tin, tiếp cận công nghệ và nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính.

Tại chương trình, học sinh được tự do lựa chọn sách tại các kệ sách và trên xe Thư viện lưu động. Nguồn sách đa dạng, nội dung phù hợp với từng lứa tuổi cùng không gian đọc thân thiện đã tạo hứng thú cho các em, góp phần hình thành thói quen đọc và khơi dậy niềm yêu thích sách.

Chương trình “Luân chuyển tài nguyên thông tin” góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh, nhất là tại các địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận nguồn sách. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường đọc trong trường học và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.