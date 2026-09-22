'Thư viện khổng lồ' gây sốt ở TP.HCM: Sự thật bất ngờ đằng sau không gian check-in triệu view

Khu trưng bày sản phẩm của một dự án bất động sản được thiết kế theo mô hình thư viện. Ảnh: V.L

Những ngày qua, hình ảnh một không gian có các kệ sách cao vút, kéo dài đến trần nhà tại TP.HCM được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nơi đây gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, các cột sách lớn và những góc chụp ảnh đẹp mắt.

Nhiều người dùng mạng đã nhanh chóng lên kế hoạch tìm đến trải nghiệm, đặc biệt là những ai yêu thích kiến trúc và nhiếp ảnh. Các video giới thiệu địa điểm này liên tục xuất hiện, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo tìm hiểu, địa điểm đang gây chú ý này chính là Wow Center, tọa lạc tại khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM. Công trình chính thức khai trương ngày 19.9.2026, được thiết kế theo chủ đề "The Museum of Knowledge". Điểm nhấn của Wow Center là hệ thống kệ sách cao tầng, không gian rộng rãi và cách bài trí tạo cảm giác như đang bước vào một thư viện lớn thực thụ.

Tuy nhiên, đây thực chất là không gian trải nghiệm bất động sản, không phải thư viện công cộng. Bên trong Wow Center bao gồm các khu vực trưng bày, sa bàn dự án, công nghệ thực tế ảo, căn hộ mẫu và khu vực tư vấn khách hàng. Việc đầu tư mạnh vào kiến trúc và trải nghiệm tham quan đã giúp địa điểm này nhanh chóng tạo được sự chú ý ngay sau khi mở cửa.

Hình ảnh trong một video ngắn giới thiệu khu trưng bày dự án bất động sản là "thư viện sách tại Sài Gòn". Ảnh chụp màn hình

Sự xuất hiện của Wow Center phản ánh xu hướng kết hợp kiến trúc, công nghệ và trải nghiệm tham quan trong hoạt động giới thiệu bất động sản. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm đơn thuần, không gian được đầu tư bài bản về hình ảnh và thiết kế, biến nơi đây thành điểm đến thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Cách làm này không chỉ giúp quảng bá dự án hiệu quả mà còn tạo nên những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành bất động sản trong việc thu hút khách hàng tiềm năng.