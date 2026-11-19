Từ ngày 10/11, người dân có thể đăng ký thẻ đọc và thẻ mượn tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM với mức phí 0 đồng. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Ngày 18/11, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM thông báo triển khai chính sách miễn phí đối với hai dịch vụ cơ bản là cấp thẻ đọc và thẻ mượn với mức thu 0 đồng/thẻ/năm. Chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP.HCM.

Theo đó, từ ngày 10/11, người dân có thể đăng ký thẻ đọc và thẻ mượn tại thư viện mà không phải trả phí thường niên như trước. Với những bạn đọc đăng ký làm thẻ trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 17/11, thư viện sẽ liên hệ để cập nhật về việc áp dụng chính sách miễn phí.

Từ ngày 15/12, thư viện cũng miễn phí dịch vụ mượn tài liệu về nhà sau khi hoàn tất công tác nâng cấp và đồng bộ dữ liệu trên hệ thống phần mềm. Trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, bạn đọc vẫn có thể sử dụng các dịch vụ thư viện theo quy định hiện hành. Đối với những dịch vụ chất lượng cao, thư viện tiếp tục áp dụng mức thu như trước.

Vào tháng 9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xây dựng dự thảo Đề án mức thu phí thư viện công cộng trên địa bàn thành phố, đề xuất áp dụng mức 0 đồng đối với thẻ đọc và thẻ mượn tài liệu. Đây là một trong những nội dung nhằm thống nhất chính sách thư viện sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kết quả khảo sát được nêu trong dự thảo, phần lớn thư viện phường, xã tại các khu vực thuộc TP.HCM mới đã chủ động miễn phí cấp thẻ. Dự thảo cũng cho biết nguồn thu từ phí thẻ thư viện chiếm tỷ lệ nhỏ trong kinh phí hoạt động của các đơn vị.

Từ đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ngày 30/10, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND, quy định mức thu 0 đồng đối với thẻ đọc và thẻ mượn tại thư viện công cộng.

Việc miễn phí thẻ thư viện được kỳ vọng giúp giảm rào cản tài chính, tạo điều kiện để học sinh, trẻ em, người lao động và các nhóm dân cư khác tiếp cận dịch vụ thư viện thuận lợi hơn, qua đó góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.