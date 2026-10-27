Thư viện dưới hố sụt, bao quanh bởi vách đá ở Trung Quốc

Thư viện Thiên Khanh (Tiankeng Library), nằm trong khu thắng cảnh cổ thành Huyền Cao, huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), trở thành điểm tham quan nổi tiếng sau khi mở cửa thử nghiệm ngày 10/8. Theo China News Service, chỉ trong 20 ngày đầu hoạt động, công trình đón gần 200.000 lượt khách, đồng thời thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Điểm đặc biệt của thư viện là vị trí nằm sâu trong một hố sụt tự nhiên, được bao quanh bởi những vách đá nguyên bản. Nhìn từ bên ngoài, công trình gần như ẩn mình giữa cây xanh và địa hình núi đá. Ảnh: Xue Jun/China News Service.

Bước vào bên trong, du khách bắt gặp hệ thống cầu thang xoắn ốc, những giá sách chạy dọc vách đá và ánh đèn vàng ấm áp. Các hiệu ứng ánh sáng, bong bóng xuất hiện định kỳ càng tăng thêm vẻ huyền ảo. Không gian khiến nhiều người liên tưởng đến trường phù thủy Hogwarts trong loạt phim Harry Potter, thậm chí gọi đây là phiên bản thư viện phép thuật ngoài đời thực. Ảnh: Jiang Tao/China News Service.

Thư viện được xây dựng trong khoảng một năm 4 tháng, với ý tưởng kết hợp di sản văn hóa Huệ Châu và thẩm mỹ kiến trúc giả tưởng. Đơn vị thiết kế giữ lại địa hình vách đá tự nhiên, bổ sung cầu thang xoắn lớn, hệ thống giá sách vòng cung, mái vòm mô phỏng bầu trời sao và các tác phẩm nghệ thuật trang trí, tạo nên không gian tham quan nhiều tầng độc đáo. Ảnh: Xinhua.

Ông Wang Wanbin, giám đốc thiết kế dự án, cho biết công trình lấy cảm hứng từ các tác phẩm của kiến trúc sư người Tây Ban Nha Antoni Gaudí. Ông mong muốn đưa phong cách kiến trúc phương Tây giàu tính tưởng tượng vào không gian cổ thành Huệ Châu, qua đó tạo nên trải nghiệm mới từ sự giao thoa giữa hai nền văn hóa. Ảnh: Xinhua.

Không chỉ phục vụ nhu cầu chụp ảnh, thư viện còn bố trí nhiều khu vực dành cho độc giả. Các đầu sách tập trung vào lịch sử địa phương, văn học, di sản văn hóa phi vật thể và những tư liệu về vùng Huệ Châu. Du khách có thể lựa chọn sách, ngồi đọc giữa không gian vách đá hoặc khám phá các khu trưng bày nhằm tìm hiểu thêm về vùng đất Vụ Nguyên. Ảnh: Xinhua.

Bên cạnh hoạt động đọc sách, công trình còn tích hợp khu trải nghiệm thực tế ảo (VR) và trình chiếu ánh sáng nhằm giới thiệu lịch sử, văn hóa Huệ Châu. Theo đơn vị thiết kế, mục tiêu là thay đổi hình ảnh thư viện truyền thống, biến nơi đây thành không gian kết hợp đọc sách, giải trí và khám phá văn hóa, đặc biệt hướng đến nhóm du khách trẻ. Ảnh: Xinhua.

Sự tương phản giữa không gian giả tưởng phương Tây và kiến trúc cổ Trung Quốc là một trong những yếu tố khiến thư viện thu hút khách. Một du khách đến từ Quảng Châu nhận xét các chi tiết thiết kế mang lại cảm giác mới lạ, phù hợp với sở thích khám phá của giới trẻ. Những hình ảnh về thư viện cũng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, góp phần đưa công trình trở thành điểm check-in được chú ý.

Thư viện Thiên Khanh là một phần trong dự án bảo tồn và cải tạo cổ thành Huyền Cao, khu vực có lịch sử hình thành từ thời Đường và từng giữ vai trò trung tâm hành chính, thương mại của Vụ Nguyên. Công tác trùng tu được triển khai từ cuối năm 2022, chú trọng bảo tồn kiến trúc truyền thống. Sự xuất hiện của thư viện mang phong cách hiện đại góp phần bổ sung trải nghiệm mới cho du khách khi khám phá vùng đất nổi tiếng với những ngôi nhà cổ và di sản văn hóa Huệ Châu. Ảnh: Xinhua.