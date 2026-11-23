Hành trình đánh thức giác quan giữa vùng đất bãi

Mỗi khi ban tổ chức cập nhật lịch trải nghiệm mới trên mạng xã hội, lối vào "Công viên rừng Phúc Tân "tại cuối ngõ 195 Hồng Hà, phường Hồng Hà (Hà Nội) ngày cuối tuần lại đón đông du khách cùng nhau tiến về phía bãi bồi ven sông.

Nhóm du khách nối bước nhau đi dọc lối mòn xuyên qua những tràng cỏ xanh mát ven sông Hồng.

Chỉ cách đường Âu Cơ tấp nập chưa đến 500 mét, thay vì hình ảnh quen thuộc của phố xá đông đúc, trước mắt người tham gia là màu xanh của những tràng cỏ lau, vườn rau bản địa cùng tiếng chim hót ríu rít giữa khoảng không rộng lớn.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tài trợ, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds thực hiện với sự đồng hành của Hội Phụ nữ phường Hồng Hà, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP - BIOFIN), Hội Kiến trúc sư Hà Nội và Chi hội Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam.

Du khách hào hứng tìm hiểu thảm thực vật bản địa dọc tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng.

Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng có chiều dài hơn 2 km, được ví vui như một lớp học tự nhiên ngoài trời ngay trong lòng thành phố. Khu vực này hiện là nơi sinh sống của hơn 200 loài thực vật bản địa, 140 loài chim cùng nhiều loài động vật tự nhiên khác.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào, các thành viên nhóm thực hiện dự án cùng những hướng dẫn viên địa phương, người tham gia lần lượt đi qua các khu vực bãi bồi ven sông, tràng cỏ, vùng canh tác nông nghiệp và công viên sinh thái… Qua từng chặng dừng chân, du khách không chỉ được tìm hiểu kiến thức khoa học về hệ sinh thái vùng ngập nước hay công dụng của các loại cây cỏ bản địa, mà còn trực tiếp nhận diện những tác động của quá trình đô thị hóa và rác thải lên dòng sông.

Khu vực bãi bồi ven sông Hồng là nơi sinh sống của khoảng 140 loài chim tự nhiên. Qua tour trải nghiệm, tham gia có cơ hội quan sát trực tiếp nhiều loài chim hoang dã ngay giữa lòng đô thị.

Chuyến khám phá vùng đất bãi không chỉ cung cấp kiến thức sinh học đơn thuần mà còn mang lại góc nhìn mới về cảnh quan Thủ đô. Từ vị trí ven sông, người tham gia có dịp quan sát nhịp sống của người dân vùng bãi và chiêm ngưỡng hai cây cầu lịch sử của Hà Nội từ một góc độ rất khác, tách biệt khỏi sự ồn ào của dòng xe cộ thường nhật.

Lan tỏa tình yêu thiên nhiên từ những trải nghiệm thực tế

Sự kết hợp giữa kiến thức bảo tồn của các chuyên gia và sự hiếu khách của người dân địa phương cùng các hội viên phụ nữ phường Hồng Hà đã tạo nên sức hút riêng cho chuyến đi. Qua những câu chuyện mộc mạc về cách trồng trọt, sử dụng rau cỏ bản địa và đời sống gắn bó với con nước, khoảng cách giữa người dân bản địa và du khách dần được thu hẹp. Nhiều người tham gia bày tỏ sự ngạc nhiên khi ngay giữa trung tâm đô thị lại tồn tại một không gian tự nhiên phong phú đến vậy.

Các hội viên Hội Phụ nữ phường Hồng Hà đồng hành dẫn đoàn và giới thiệu những loại cây bản địa.

Lần đầu tiên tham gia hành trình khám phá khu vực bãi bồi, chị Nguyễn Thu Trang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ rằng bản thân vốn quen thuộc với những quán cà phê hay trung tâm thương mại nên khá bất ngờ trước vẻ đẹp của thảm thực vật ven sông. Chị cho biết việc được tận mắt quan sát các loài chim hoang dã và ngắm nhìn cầu Long Biên từ phía dưới bãi bồi mang lại cảm giác thư thái, giúp chị hiểu rõ hơn về giá trị của những khoảng xanh tự nhiên đối với đời sống cư dân thành phố.

Cùng chung sự hào hứng sau buổi khám phá, anh Lê Minh Hoàng (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đặc biệt yêu thích cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu của chuyên gia và sự chu đáo của đội ngũ hướng dẫn. Theo anh Hoàng, những kiến thức thực tế về công dụng của các loại cây rau bản địa cùng câu chuyện ẩm thực giản dị do người dân địa phương chia sẻ đã giúp chuyến đi trở nên sinh động, gần gũi hơn so với việc chỉ đọc thông tin qua sách báo.

Chuyến khám phá vùng đất bãi không chỉ cung cấp kiến thức sinh học đơn thuần mà còn mang lại góc nhìn mới về cảnh quan Thủ đô.

Ở góc độ của một người yêu thiên nhiên và thường xuyên quan tâm đến các vấn đề môi trường, chị Trần Hoàng Mai (phường Kim Liên, Hà Nội) bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực của cộng đồng địa phương trong việc cải tạo bãi rác thành công viên sinh thái. Chị Hoàng Mai kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức và người dân để nhiều không gian tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng giữa lòng đô thị có thể được tái thiết, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giải quyết tình trạng quá tải hạ tầng và thiếu hụt điểm vui chơi, thư giãn.

Những phản hồi tích cực từ người tham gia cho thấy mô hình tour sinh thái bờ vở sông Hồng đang đi đúng hướng trong việc kết nối con người với thiên nhiên đô thị. Khi mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc tham quan mà còn khơi gợi trách nhiệm giữ gìn môi trường sống, những khoảng xanh ven sông sẽ tiếp tục được bảo vệ và trở thành tài sản chung bền vững của cộng đồng Thủ đô.

Tour trải nghiệm không gian xanh ven sông Hồng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tham gia.