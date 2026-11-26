Theo đó, trong suốt thời gian ở trường, điện thoại của các em sẽ được giáo viên thu giữ, để tập trung vào những chiếc tủ được thiết kế riêng. Học sinh chỉ được trả điện thoại khi kết thúc buổi học hoặc khi cần thiết nhằm phục vụ việc học tập và được sự đồng ý của giáo viên.

Đồng thời, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trong giờ ra chơi, khuyến khích, động viên các em tham gia. Nhờ đó, không còn tình trạng học sinh lén lút sử dụng điện thoại trái phép trong giờ học; thay vì mải mê vào chiếc điện thoại trong giờ ra chơi, các em tích cực, vui vẻ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, trò chuyện...

Nhiều thầy cô chia sẻ, “Giờ ra chơi không điện thoại” giúp môi trường học đường tích cực hơn, học sinh vui vẻ, năng động và gắn kết hơn.

Học sinh phân hiệu Đống Đa, Trường Tiểu học Kim Ngọc (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) tham gia hoạt động ngoại khóa.

Hiện nay, tình trạng học sinh lạm dụng điện thoại thông minh để lướt mạng, chơi game… đã trở thành vấn đề xã hội đáng quan tâm. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, chưa kể những rủi ro lừa đảo, bạo lực, độc hại trên môi trường mạng. Vì thế, ngày càng có nhiều quốc gia cấm học sinh, nhất là học sinh tiểu học, trung học cơ sở sử dụng điện thoại ở trường.

Nhằm góp phần quản lý hiệu quả, hạn chế tác hại của việc lạm dụng điện thoại thông minh đối với học sinh, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2026, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp từng cấp học.

Việc ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục là hết sức cần thiết. Thiết nghĩ, từ những kết quả bước đầu của mô hình “Giờ ra chơi không điện thoại”, cần nghiên cứu, đánh giá, tham khảo những cách làm hiệu quả để đưa vào Đề án những quy định phù hợp. Qua đó, bảo đảm việc sử dụng điện thoại thông minh trong trường học đúng mục đích, vừa hạn chế bất cập, ngăn ngừa tác động tiêu cực, vừa phát huy giá trị của công nghệ phục vụ học tập.

Bên cạnh đó, nếu chỉ quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh của học sinh ở trường học mà chưa quan tâm đến thời gian các em sử dụng ở nhà thì hiệu quả sẽ khó đạt như mong muốn. Việc quản lý cần được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ cả ở trường và ở nhà, với sự quan tâm, trách nhiệm của phụ huynh và sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa gia đình với nhà trường. Có như vậy, việc hạn chế tác hại của điện thoại thông minh mới thực sự bền vững, góp phần bảo vệ, giáo dục học sinh phát triển toàn diện.