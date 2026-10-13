Thư về tòa soạn: Gác việc riêng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Với Vàng A Di, quyết định ấy không phải là lựa chọn nhất thời. Sau một thời gian đi làm, em nhận ra tuổi trẻ còn có nhiều điều cần trải nghiệm, nhất là được rèn luyện trong môi trường Quân đội. “Đi làm giúp em có thu nhập, có thể phụ giúp bố mẹ. Nhưng em muốn được trải nghiệm môi trường quân ngũ, rèn luyện bản thân và làm một việc có ý nghĩa cho quê hương, đất nước. Vì vậy, em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ”, Di chia sẻ. Trước khi đặt bút viết đơn, Vàng A Di đã trao đổi và được sự đồng ý của gia đình. Xa bản làng, người thân để bước vào môi trường quân ngũ chắc chắn sẽ có những bỡ ngỡ, nhưng Di xem đó là thử thách cần vượt qua để trưởng thành. “Em biết vào Quân đội sẽ vất vả, phải chấp hành nghiêm kỷ luật, giờ giấc và trải qua huấn luyện, nhưng em nghĩ tuổi trẻ phải có lúc thử thách mình. Em muốn sau thời gian trong quân ngũ sẽ trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm và có thêm kiến thức, kỹ năng để sau này trở về xây dựng quê hương”, Di bộc bạch.

Vàng A Di viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trung tá Giàng A Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tìa Dình cho biết: “Qua rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Vàng A Di đã có công việc và thu nhập ổn định. Trong điều kiện đó, việc em chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi ghi nhận, động viên và tạo điều kiện để em thực hiện nguyện vọng của mình”.

Với chàng trai người dân tộc Mông, tuổi trẻ cần có những trải nghiệm và sự cống hiến. Vì thế, lá đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ thể hiện ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự mà còn cho thấy khát vọng được rèn luyện, trưởng thành, góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.