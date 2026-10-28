Thư về tòa soạn: Chiến sĩ dân quân làm kinh tế giỏi

Dẫn chúng tôi tham quan những luống dưa lê Hàn Quốc, anh Trần Quốc Tuấn kể về quá trình lập nghiệp. Năm 2016, sau thời gian làm nhiều công việc khác nhau, anh quyết định trở về quê gắn bó với nghề nông. Được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, anh Tuấn mạnh dạn đầu tư 500m² nhà lưới để trồng dưa lê Hàn Quốc, dưa chuột bao tử. Từ diện tích ban đầu, anh tiếp tục thuê thêm đất, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, trang trại của gia đình có khoảng 8.000m² trồng dưa lê Hàn Quốc, dưa chuột bao tử, cam, thanh long, các loại cây ngắn ngày và chăn nuôi bò, dê, gà, lợn... Có thời điểm, tổng đàn vật nuôi của gia đình anh lên tới hàng trăm con. Anh Tuấn tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, sử dụng phân chuồng phục vụ trồng trọt, góp phần gắn kết các hoạt động sản xuất trong trang trại. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, vào lúc cao điểm sản xuất, vợ chồng anh Tuấn còn tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động địa phương, với mức thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, anh Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân.

Anh Trần Quốc Tuấn giới thiệu mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc.

Với những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh, nhiều năm liền, anh Trần Quốc Tuấn được Hội Nông dân xã Trung Lộc biểu dương, khen thưởng. Năm 2026, anh được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Anh còn là một trong 3 gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2026, được UBND xã Trung Lộc khen thưởng. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trung Lộc nhận xét: “Anh Trần Quốc Tuấn là người năng động, chịu khó, có ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình. Anh đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân. Mô hình kinh tế của gia đình anh Tuấn là một hướng đi đáng ghi nhận, góp phần lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng”.