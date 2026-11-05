Thu và nộp ngân sách hơn 3.500 tỷ đồng tiền phí đường bộ cao tốc Bắc-Nam

Thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam), đến nay (ngày 5/11), các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã thu phí và nộp về ngân sách Nhà nước đạt 3.507 tỷ đồng.

Cụ thể, 15 tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã tổ chức thu phí trong giai đoạn bắt đầu thu kể từ tháng 3-10/2026 gồm các tuyến: Mai Sơn-Quốc lộ 45; Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu; Bãi Vọt-Hàm Nghi; Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thạnh; Chí Thạnh-Vân Phong; Vân Phong-Nha Trang; Vĩnh Hảo-Phan Thiết; Phan Thiết-Dầu Giây đạt 37.525.668 lượt phương tiện lưu thông.

Trong đó, tháng 9/2026, lưu lượng đạt hơn 5,85 triệu lượt xe, tổng giá trị thu đạt 552,79 tỷ đồng; tháng 10/2026 lưu lượng đạt 5,76 triệu lượt phương tiện, tổng giá trị thu đạt 548,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía Bộ Xây dựng thừa nhận quá trình triển khai cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức thu phí, vận hành và kết nối với hệ thống điều hành, trung tâm dữ liệu thanh toán tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Đối với các tuyến cao tốc còn lại, Bộ Xây dựng đã tổng hợp đầy đủ ý kiến các địa phương, ban quản lý dự án để xây dựng dự thảo đề án khai thác tài sản do ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương hợp vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng (tổng chiều dài 627km).

Theo đánh giá từ Bộ Xây dựng, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tiết kiệm thời gian dừng đỗ chờ đợi cho các phương tiện từ 50-60% mang lại hiệu quả cho người dân và phương tiện lưu thông.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi lưu thông. Phương tiện cần dán thẻ đầu cuối và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; việc chủ động kiểm tra tài khoản trước hành trình sẽ giúp hạn chế các tình huống phát sinh khi phương tiện qua khu vực thu phí.

Trong quá trình lưu thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm và chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện./.