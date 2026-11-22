Hà Nội kích cầu tiêu dùng cuối năm thông qua các lễ hội văn hóa, du lịch...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Chỉ thị đưa ra nhận định, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng... ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua và đà tăng trưởng.

Vì thế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, trong đó tập trung bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Chỉ thị nhấn mạnh việc rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu, có giải pháp để hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cùng đó, triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn tổ chức chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn; kết hợp hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch.

Lực lượng quản lý thị trường cả nước được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định về tiền lương, an sinh xã hội, người có công. Điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng tốt. Tổ chức các hội chợ xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trên địa bàn để kích cầu tiêu dùng cho các mặt hàng đặc sản, truyền thống của địa phương dịp cuối năm và Tết Nguyên đán…