Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm, muộn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 510/TB-VPCP ngày 1/10/2026, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp chuyên đề và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.

Theo Thông báo, các bộ, cơ quan, địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, triển khai bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn; xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm, muộn và cập nhật kết quả lên Hệ thống theo dõi (theodoinq.dcs.vn).

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính được giao phối hợp tháo gỡ khó khăn về mức thu, sử dụng phí, lệ phí khi cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng; các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Về hạ tầng số và cơ sở dữ liệu, các bộ, cơ quan liên quan phải tập trung xử lý tồn tại đối với các cơ sở dữ liệu được giao, trong đó ưu tiên CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. CSDL bản án, quyết định hoàn thành trước ngày 30/6/2027; đến hết năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

Về cắt giảm TTHC, cung cấp DVC trực tuyến và Đề án 06, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID trước ngày 30/10/2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID trước ngày 30/11/2026; Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID trong tháng 11/2026.

Bộ Công an được giao bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31/10/2026; đồng thời triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới...

Trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải làm rõ mục tiêu tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện định kỳ trước ngày 30 hằng tháng. Đối với 14 nhiệm vụ đã phê duyệt, các bộ khẩn trương tuyển chọn tổ chức chủ trì để triển khai; đối với 08 nhiệm vụ đã được thẩm định đủ điều kiện còn lại, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành phê duyệt trước ngày 15/10/2026.

Về sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế tối đa chuyển nguồn; rà soát, điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Tài chính xử lý số kinh phí năm 2026 chưa phân bổ và nhận diện các điểm nghẽn về tài chính, giải ngân cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội; kết quả gửi về Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15/11/2026 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.