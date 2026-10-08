Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư trong năm 2026

Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư cũng từng bước được đưa vào khai thác, xử lý, qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: chinhphu.vn

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Công điện, để thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đơn vị hành chính, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư. Lãnh đạo Đảng, Chính phủ cũng có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn triển khai.

Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và chính quyền các cấp hoạt động theo mô hình mới sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy; không làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư cũng từng bước được đưa vào khai thác, xử lý, qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thất thoát tài sản.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương đã tích cực xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư. Tại một số địa phương, số cơ sở chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để còn dưới 100, gồm: Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La và Cao Bằng.Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vẫn còn chậm. Một số tỉnh, thành phố còn trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hưng Yên.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Việc xử lý phải bảo đảm yêu cầu tại Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị và kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở cho việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư; đồng thời đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đáng chú ý, các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra phải được xử lý ngay. Thủ tướng yêu cầu không đặt ra các yêu cầu, điều kiện hoặc thủ tục xin ý kiến lòng vòng, làm cản trở quá trình khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận những cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo đúng thời hạn quy định.

Trường hợp cơ sở nhà, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ pháp lý không đầy đủ hoặc bị mất, chưa xử lý xong việc lấn chiếm, bố trí làm nhà ở hay chưa xác định đầy đủ ranh giới trên thực địa, việc bàn giao vẫn được thực hiện trên cơ sở ghi nhận cụ thể ranh giới, hiện trạng nhà, đất và xác nhận hồ sơ, giấy tờ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận.

Cơ quan, đơn vị có tài sản không bị yêu cầu phải thuê đo vẽ lại hoặc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ trước khi bàn giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu.

Qua đó, địa phương phải đôn đốc việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho cấp xã; hướng dẫn xây dựng phương án xử lý và trực tiếp cho ý kiến đối với đề xuất của các xã, phường, đặc khu, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.

Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bảo đảm thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư đầy đủ, chính xác; khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án đối với những cơ sở chưa được đưa vào khai thác, xử lý triệt để.

Các phương án phải bảo đảm tính kịp thời và tạo điều kiện để sớm đưa tài sản vào khai thác. Cơ sở nhà, đất nào đã đủ điều kiện thì phải trình, phê duyệt phương án và tổ chức xử lý, khai thác ngay, không để kéo dài.

Cùng với đó, các cơ quan phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu hoặc trục lợi trong quá trình xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả xử lý về công tác cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng và đưa vào áp dụng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tiêu chí thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính công khai tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư của các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn những địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý.

Các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư./.