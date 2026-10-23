Ngày 22/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10790/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.

Theo chỉ đạo, việc bảo đảm đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trong năm 2027, cũng như những năm tiếp theo, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và hành động quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị, làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện giai đoạn 2027-2030. (Ảnh minh họa)

Đối với các nhiệm vụ cấp bách trong năm 2027, Bộ Công Thương được giao hướng dẫn, đôn đốc các địa phương sớm ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cùng với đó, Bộ phải chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm đưa Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Tiết kiệm điện tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cung ứng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh thực hiện, hướng tới mức tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc mỗi năm. Trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm điện phải đạt tối thiểu 10%.

Các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải cũng cần được triển khai đồng bộ, với mục tiêu giảm ít nhất 3.000 MW công suất phụ tải trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời, ngành điện phải kiểm soát tổn thất điện năng trên toàn hệ thống, đưa tỷ lệ này xuống dưới 6%.

Đối với giai đoạn 2028-2030 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp khi cần thiết. Các cơ quan liên quan phải báo cáo, đề xuất Thủ tướng xem xét, chỉ đạo trước ngày 30/10.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030, Thủ tướng xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Bộ Công Thương phải chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, không trông chờ, ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng và điện lực, Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào. Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm rõ ràng đối với cơ quan quản lý ngành trong việc chủ động triển khai giải pháp, kiểm soát tiến độ và bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.