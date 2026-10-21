Theo Văn bản số 10747/VPCP-CN ngày 21/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026.

Trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống kinh doanh xăng dầu, giảm số lượng thương nhân đầu mối, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Việc thực hiện phải có lộ trình phù hợp, khả thi, tránh gây xáo trộn thị trường.

Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng cũng yêu cầu cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông, hướng tới hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch và hiệu quả.

Về điều hành giá, dự thảo cần đổi mới theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm cơ quan quản lý kiểm soát, giám sát các yếu tố hình thành giá và có đủ công cụ bình ổn, ngăn chặn đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phải phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách đã được chỉ ra qua công tác thanh tra, ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Bộ Công Thương có trách nhiệm khẩn trương lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Nghị định và các kiến nghị tại Tờ trình số 8153/TTr-BCT ngày 8/10/2026; tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và thời hạn trình.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, Bộ Công Thương cần chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, Nghị định mới hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời khắc phục những bất cập trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Một nội dung đáng chú ý là đổi mới cơ chế điều hành giá. Theo dự thảo, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được chủ động quyết định, công bố giá bán lẻ trong hệ thống của mình theo công thức quy định tại Nghị định. Sau khi điều chỉnh giá, doanh nghiệp phải kê khai và thông báo với cơ quan quản lý để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.