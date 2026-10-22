Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Kiểm tra, giám sát hệ thống điện đang vận hành ở Trạm 110kV Khu công nghiệp Vân Trung của Công ty Điện lực Bắc Ninh, Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện cho năm 2027 và các năm tiếp theo, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, cơ quan, địa phương và thời hạn hoàn thành, không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Theo Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện là yếu tố nền tảng, quyết định thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Trước mắt, Bộ Công Thương được yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại hộ gia đình, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh; khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Bộ Công Thương phải đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho từng địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, trong đó nêu rõ số lượng và mốc thời gian vận hành. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026 và kết quả triển khai là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Cùng đó, Bộ Công Thương hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026. Các chủ đầu tư được yêu cầu tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026.

Bộ Công Thương cũng phải rà soát, đôn đốc và đề xuất giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, tập đoàn triển khai ngay những dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đủ điều kiện triển khai. Các dự án tại khu vực miền Bắc, như hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La, cùng những khu vực có điều kiện thuận lợi về đấu nối, giải tỏa công suất được chú trọng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đầu tư hệ thống BESS tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp trong hệ thống điện, bảo đảm đưa vào vận hành trong năm 2027.

Trong tháng 12/2026, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng; khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp BESS tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hằng năm tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm điện tối thiểu đạt 10% điện năng tiêu thụ.

Các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải phải được triển khai đồng bộ, với mục tiêu tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống xuống dưới 6%.

Đối với giai đoạn 2028-2030 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo các tập đoàn gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần triển khai đầu tư. Trên cơ sở đó, các bên thống nhất danh mục dự án giao cho các tập đoàn nhà nước đảm nhận nhằm bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ điện.

Với từng dự án, việc rà soát phải làm rõ tiến độ triển khai, thời gian đưa vào vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và các vướng mắc cần tháo gỡ, thẩm quyền xử lý. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương nghiên cứu phương án đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo trước ngày 30/10/2026.

Bộ Công Thương đồng thời làm việc trực tiếp với các địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định đường găng tiến độ các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Các kế hoạch phải nêu rõ mốc tiến độ, thời điểm đưa vào vận hành và được cam kết bằng văn bản, gửi Bộ Công Thương theo dõi, giám sát. Với dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, thành phố có dự án xem xét, quyết định phương án thay thế; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương còn có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đề xuất các dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo quy định pháp luật về điện lực; theo dõi, đôn đốc địa phương triển khai thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu không buông lỏng quản lý sau khi cấp phép, phối hợp xử lý nghiêm các nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu dự án có trong quy hoạch không được triển khai hoặc không đưa vào vận hành, khai thác đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ trong tháng 12/2026; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và kiểm tra tiến độ các dự án. Chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cam kết bằng văn bản về tiến độ và thời điểm vận hành, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hằng quý. Kết quả thực hiện cam kết là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.