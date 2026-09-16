Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 15/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Triển khai thi hành Luật toàn diện, thống nhất, hiệu quả

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong tổ chức thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Một mục tiêu quan trọng là nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về bồi thường nhà nước, nhất là những điểm mới của Luật, cho các cấp, các ngành và Nhân dân; qua đó góp phần nâng cao ý thức, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Kế hoạch đồng thời xác định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, các bộ, ngành, địa phương, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong tổ chức thi hành Luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và thi hành pháp luật về bồi thường nhà nước.

Luật được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Ảnh: LB

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; rà soát các văn bản có liên quan để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới phù hợp.

Cùng với đó là tổ chức truyền thông, phổ biến Luật; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước; công bố, công khai thủ tục hành chính; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành và rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác này.

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật trong quý IV/2026

Theo Kế hoạch, trong quý IV/2026, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, với thành phần gồm các cơ quan tư pháp, bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trên cơ sở kết quả triển khai của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành tổ chức quán triệt Luật đến công chức làm công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp.

Tại địa phương, trong quý I/2027, UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã và cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật đến đội ngũ công chức.

Bộ Tư pháp được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đồng thời xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Các bộ, ngành và địa phương cũng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.