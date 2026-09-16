Thủ tướng yêu cầu tạo đột phá trong quản lý thuốc và thiết bị y tế

Chiều 16/9, tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về KT-XH, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh và bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, NN&MT và Thống đốc NHNN. Các bộ tiếp tục đánh giá tình hình, thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án tồn đọng vào hoạt động, bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Công Thương đánh giá kỹ diễn biến, đặc biệt việc điều hành giá xăng dầu, điện.

Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các bộ tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp. Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công Thương đánh giá sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu. Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm.

Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ GD&ĐT phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phải trao đổi, làm việc với các địa phương, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và Ban Thường vụ phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Liên quan lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục chỉ đạo, Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát rất kỹ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực y tế, tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả nhất, không tạo kẽ hở cho vi phạm, chấm dứt lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, cắt giảm các khâu trung gian trong lĩnh vực cung ứng thuốc và thiết bị y tế, để các cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc và thiết bị y tế với giá phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.