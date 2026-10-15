Thủ tướng yêu cầu rà soát tiến độ các dự án điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế

Chiều 12/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan nhằm đánh giá tình hình cung ứng điện, tiến độ thực hiện các dự án năng lượng và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đến năm 2030.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan Trung ương.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng và cung ứng đủ điện là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, cơ quan về bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục gia tăng, nhất là tại các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất công nghệ cao và hạ tầng số.

Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương, phải chủ động rà soát, điều chỉnh việc triển khai Quy hoạch điện VIII, bảo đảm đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển đất nước.

Trong đó, việc cung cấp điện ổn định cho các dự án công nghệ cao, đặc biệt là hệ thống trung tâm dữ liệu, được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng cần tính toán trong quá trình phát triển nguồn và lưới điện.

Đối với tiến độ thực hiện các dự án điện, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ thể liên quan, tránh tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến khả năng cung ứng điện trong những năm tới.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và địa phương để rà soát tình hình triển khai từng dự án.

Quá trình rà soát cần xác định cụ thể các dự án không bảo đảm tiến độ, thiếu tính khả thi hoặc cần điều chỉnh; đồng thời xem xét những dự án có thể bổ sung, thay thế nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng điện.

Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan phải xây dựng danh mục dự án với tiến độ thực hiện rõ ràng, xác định trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư, bố trí nguồn vốn và tổ chức triển khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thời gian qua, Chính phủ đã thúc đẩy hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án điện.

Một số chính sách quan trọng đã được ban hành, trong đó có Nghị quyết số 253/2025/QH15 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030, cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án năng lượng tái tạo.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, yêu cầu đặt ra là huy động hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nhà đầu tư, bảo đảm các dự án nguồn và lưới điện được triển khai đồng bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng phương án cung ứng điện cho những tháng cao điểm còn lại của năm 2026, năm 2027 và giai đoạn đến năm 2030.

Việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đặt tính khả thi lên hàng đầu, gắn với tiến độ hoàn thành và đưa công trình vào vận hành thực tế, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng dự án.