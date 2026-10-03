Thủ tướng yêu cầu quý IV tăng trưởng GDP trên 12,5%

Tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương vào sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý III, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Điều hành kinh tế vĩ mô chịu áp lực ngày càng lớn; tăng trưởng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; áp lực lạm phát rất lớn. Một số dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm…

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Chính phủ cho rằng những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các giải pháp đã được nêu đầy đủ trong báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương cũng đã có chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.

Về các nhiệm vụ chung với các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu căn cứ chương trình làm việc của Chính phủ, các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 18, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội, ban hành đầy đủ, đúng hạn văn bản quy định chi tiết.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Các địa phương tích cực tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các khu kinh tế đặc biệt theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó: Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu.

Không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra; trên cơ sở đó có các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn (Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh…) phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay (thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân…) phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra (đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm), cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

Thủ tướng nêu rõ, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Trình ngay Nghị định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục bám sát tình hình trong nước và quốc tế, thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá và cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là các yếu tố tác động đến tăng trưởng.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư công. Rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công giữa các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại tệ; theo dõi chặt chẽ diễn biến cán cân thanh toán quốc tế hằng tháng, chủ động dự báo, cập nhật, xây dựng kịch bản để điều hành phù hợp, kịp thời.

Bộ Công Thương chuẩn bị phương án thực thi Hiệp định Thương mại đối ứng ngay khi được ký kết; tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, phát triển thương mại cân bằng, bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động thương mại quốc tế.

Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; phối hợp với Bộ Công Thương quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia…

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời các bộ ngành chủ động hơn nữa và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông chính sách.