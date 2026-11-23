Theo Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 về thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, đơn giản hóa thủ tục và tiết giảm chi phí hoạt động để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn, phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và cải tiến công nghệ.

Ảnh minh hoạ.

Việc giảm lãi suất cần được thực hiện song song với yêu cầu bảo đảm an toàn, chặt chẽ trong hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

Cùng với hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, các ngân hàng được khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp pháp của người dân để mua sắm hàng hóa trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, hoạt động cho vay phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng.

Chỉ thị cũng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ mua sắm hàng hóa, đặc biệt thông qua các kênh trực tuyến.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh ngành ngân hàng đang triển khai các giải pháp giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.