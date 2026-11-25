Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 gắn với triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị đối với năm 2027. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, gắn với thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất xây dựng Chương trình hành động để ban hành kèm theo Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỐNG NHẤT

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trên cơ sở Kết luận 106-KL/TW của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định tầm quan trọng của năm 2027, yêu cầu tập trung, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra rất cao, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cũng như phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Điểm đổi mới quan trọng là tích hợp các nhiệm vụ trong một nghị quyết, thống nhất chương trình hành động, danh mục nhiệm vụ trọng tâm và cơ chế theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Tài chính rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2027, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, xác định cụ thể trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và kết quả đầu ra. Các nhiệm vụ trọng tâm phải xác định rõ cơ quan chủ trì, có chỉ tiêu định lượng, đo đếm được.

Việc giao nhiệm vụ phải bảo đảm tính khả thi, đúng trách nhiệm, thẩm quyền, không trùng lặp, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Các nhiệm vụ phải tập trung vào những trọng tâm, đột phá có tác động thực chất đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong điều hành, dựa trên kết quả và dữ liệu, nhất là trong phân bổ vốn đầu tư công; sớm nhận diện, xử lý các điểm nghẽn; đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi; bám sát diễn biến trong nước, quốc tế để kịp thời điều chỉnh các giải pháp.

CỤ THỂ HÓA KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tính toán tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, tín dụng ngân hàng...

Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu định lượng cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị ngay trong năm 2027 phải có kết quả, sản phẩm cụ thể được thương mại hóa trong một số ngành, lĩnh vực thiết yếu, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ; phát triển các ngành, phân ngành mới và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng tiếp tục xác định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng thực thi và quản trị điều hành; xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, văn hóa, y tế và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp, Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các cơ quan tiếp tục rà soát, bổ sung, lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động để trình Chính phủ.

Đối với những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trong đó, đặc biệt chú trọng thúc đẩy đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kích cầu tiêu dùng, điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất và giá cả các mặt hàng.