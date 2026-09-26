Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ TNGT khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Theo Công điện, vào hồi 1 giờ 25 phút ngày 26/9, trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải, khiến 3 người tử vong tại chỗ. Thủ tướng Chính phủ đánh giá đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân, người lao động trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Hải Phòng

Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình gặp khó khăn trong khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng được yêu cầu kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc. Khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, nhất là đối với xe mô tô; kiên quyết không để xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý trên quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư; hướng dẫn bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với từng tuyến đường.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải; chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và ban đêm.